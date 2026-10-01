S.A. „Apă-Canal Chișinău” va primi încă trei pompe de mare capacitate din rezervele de stat, care urmează să fie utilizate la priza de captare a apei din râul Nistru. Anunțul a fost făcut de purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dumitru Ciorici, după ce autoritățile au recepționat solicitarea întreprinderii.

Potrivit lui Ciorici, cererea a fost transmisă astăzi, 1 octombrie, Guvernului și Comisiei Naționale de Management al Crizelor (CNMC) și vizează suplimentarea echipamentelor deja acordate companiei în luna august.

„Guvernul și Comisia Națională de Management al Crizelor au recepționat acum câteva ore solicitarea din partea S.A. «Apă-Canal Chișinău» prin care se solicită încă trei pompe de mare capacitate din rezervele de stat pentru priza de captare din râul Nistru, pe lângă cele cinci deja primite în august”, a declarat purtătorul de cuvânt al Guvernului.

El a precizat că autoritățile au început procedurile pentru transmiterea echipamentelor către operator.

„În consecință, Guvernul și CNMC vor da curs solicitării S.A. «Apă-Canal Chișinău». În prezent se pregătesc actele necesare, inclusiv dispoziția corespunzătoare. Pompele vor fi pregătite și verificate tehnic, urmând să fie transmise operatorului”, a menționat Dumitru Ciorici.

Cele trei pompe vor fi utilizate la priza de captare a apei din râul Nistru, gestionată de S.A. „Apă-Canal Chișinău”.

Recent, pe 29 septembrie, Ministerul Mediului a anunțat că Ucraina nu mai poate asigura debitul minim de apă deversat din lacul de acumulare de la Novodnistrovsk spre R. Moldova, în condițiile în care, în ultimele două săptămâni, în lac au intrat în mod natural doar aproximativ 27 m³ de apă pe secundă. Situația hidrologică dificilă a dus la o scădere fără precedent a nivelului apei în Nistru, iar în unele localități din Ucraina alimentarea cu apă se face deja după un program, pe ore.

Subiectul a fost discutat la o nouă ședință extraordinară a Comisiei Nistrene. Partea ucraineană a informat autoritățile R. Moldova că nu poate deversa un volum mai mare de apă decât cel care intră în lac, pentru a evita epuizarea rezervelor și sistarea totală a aprovizionării cu apă a localităților deja afectate.

Situația dificilă persistă de mai multe luni în amonte de lacul de acumulare de la Novodnistrovsk. În aceste condiții, debitul minim menținut până în prezent nu mai poate fi asigurat.

„Creșterea nivelului apei în lac depinde de precipitațiile în partea superioară a bazinului, ceea ce ar permite majorarea deversărilor spre R. Moldova. Dialogul dintre autoritățile celor două țări rămâne constant. În cazul apariției unor noi circumstanțe, Comisia se va întruni într-o nouă ședință pentru a analiza situația și posibilele soluții”, a scris Ministerul.

Marți, 29 septembrie, prim-ministrul Vasile Tofan a avut o ședință de lucru cu reprezentanții Ministerului Mediului, Instituției Publice Administrația Națională „Apele Moldovei”, Primăriei municipiului Chișinău și S.A. „Apă-Canal Chișinău”. Discuțiile s-au concentrat pe evoluția situației hidrologice și pe măsurile necesare pentru ca autoritățile să fie pregătite pentru diferite scenarii și să poată menține aprovizionarea cu apă, comunică Guvernul.

În cadrul ședinței, responsabilii au prezentat datele privind situația actuală și prognozele pentru perioada următoare.