Angajatorii vor primi subvenții de la stat dacă vor angaja la serviciu persoane din grupuri social vulnerabile

Patronii care vor angaja pe o perioadă nedeterminată șomeri care necesită suport suplimentar pe piața muncii vor pot beneficia de subvenții din partea statului. Beneficiarii programelor vor fi în jur de 135 de persoane cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani, din categoriile supuse riscului de excluziune socială, inclusiv persoane cu dizabilități din rândul șomerilor.

Astfel, agenții economici care vor angaja șomeri din grupurile vulnerabile, vor beneficia de subvenții lunare în sumă egală cu 30% din salariul mediu lunar pe economie pentru anul precedent, în decurs de șase luni, pentru fiecare șomer angajat.

Acest program se referă la următoarele categorii de șomeri: persoanele cu dizabilități, persoanele eliberate din locurile de detenție, victimele traficului de ființe umane, persoanele care luptă cu consumul de substanțe, victimele violenței în familieși alte categorii vulnerabile.

Ludmila Iachim, directoarea executivă a Asociației „Motivație”, a menționat că deși în R. Moldova există mai multe legi care garantează dreptul persoanelor cu nevoi speciale la piața locurilor de muncă, majoritatea antreprenorilor evită angajarea lor.

Subvenția se va acorda în scopul compensării parțiale a salariului șomerului angajat.

Astfel, angajatorii care vor crea sau adapta un loc de muncă pentru persoane cu dizabilități vor beneficia de compensarea a 50% din costurile necesare creării sau adaptării locului de muncă, iar mărimea subvenției nu va depăși cuantumul a 10 salarii medii lunare pe economie pentru anul precedent pentru fiecare loc de muncă creat sau adaptat.

Cele două programe vor fi implementate pe parcursul a șase luni cu titlu de proiect-pilot. Acestea au fost lansate de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (MSMPS) și Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), cu asistența proiectului ”Promovarea ocupării tinerilor” al Organizației Internaționale a Muncii (ILO).