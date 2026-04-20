Ambuteiaje pe mai multe trasee spre Chișinău: Poliția anunță că a intervenit instituind banda reversibilă
Poliția a anunțat că, în după-masa zilei de Paștele Blajinilor, se atestă o creștere mare a fluxului de transport spre municipiul Chișinău, în special pe traseele R-14 și R-6 (Orhei–Peresecina–Ratuș–Măgdăcești).
Pentru a fluidiza circulația, polițiștii au instituit banda reversibilă, „facilitând astfel deplasarea vehiculelor aflate în trafic”.
„Îndemnăm conducătorii auto să respecte cu strictețe indicațiile polițiștilor de patrulare și să circule cu prudență sporită”, a transmis Inspectoratul General de Poliție.