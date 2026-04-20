DOC Elevii din clasele primare și gimnaziale nu mai sunt obligați să prezinte acte justificative pentru absențe

Elevii din clasele primare și gimnaziale nu mai sunt obligați să prezinte acte justificative pentru absențe, modificările fiind incluse în Regulamentul de organizare și funcționare a instituțiilor de învățământ, aprobat în februarie 2026. Părinții vor putea anunța lipsa copiilor printr-un simplu mesaj sau apel către instituție. Precizările au fost făcute de șefa Direcției management în învățământul general din cadrul Ministerului Educației și Cercetării (MEC), Viorica Negrei, în cadrul emisiunii „Bună dimineața” de la Moldova 1.

„Elevii din clasele I–IX, elevi care sunt în învățământul general obligatoriu, nu vor mai avea obligativitatea de a-și motiva absențele. Având în vedere că în sistemul educațional din R. Moldova nu există repetenție, indiferent de rezultatele învățării și de numărul de absențe, elevii sunt transferați în următoarea clasă, dar aceasta nu înseamnă că noi vom încuraja absențele de la școală, fiindcă tot în acest context de reformare vorbim despre o revizuire și a sistemului de evidență a abandonului școlar și a absențelor, prin consolidarea mecanismelor și prin raportare în Sistemul Informațional de Management Educațional”, a declarat Viorica Negrei.

Potrivit acesteia, decizia a fost luată inclusiv în urma solicitărilor venite din partea părinților.

„Vorbim despre imposibilitatea părinților de a se apropia la școală, de a merge la medic pentru a ridica un certificat. Din analiza noastră am considerat că această solicitare poate fi acceptată”, a explicat Negrei pentru sursa citată.

Regulamentul de organizare și funcționare a instituțiilor de învățământ a fost aprobat de ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, pe 12 februarie 2026. Conform documentului, absențele elevilor din clasele I-IX sunt motivate de către părinți sau alți reprezentanți legali. Notificarea se face prin orice mijloc de comunicare agreat cu dirigintele, înainte sau în ziua absenței, fără obligativitatea unui act confirmativ.