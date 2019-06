Admiterea 2019. Ce trebuie să cunoşti dacă vrei să fii student la universităţile din R. Moldova

După ce elevii primesc diploma de BAC, aceştia urmează să depună actele pentru a fi înmatriculați la universități. De obicei, admiterea la instituțiile superioare din țară începe în luna iulie. Totodată, media generală minimă de admitere la studii superioare de licență nu poate fi mai mică decât cinci.

CONDIȚII DE ADMITERE ȘI DE ÎNSCRIERE A CANDIDAȚILOR

Pentru înscriere, candidatul va depune la Comisia de admitere, dosarul de concurs,care va cuprinde următoarele acte:

*În funcție de universitate și specialitate pot fi unele modificări în lista documentelor necesare.

În fiecare universitate se stabilește cota de 15 la sută din numărul total de locuri (la fiecare specialitate/domeniu de formare profesională) prevăzute în planul de înmatriculare cu finanțare bugetară, pentru următoarele categorii de candidați:

Astăzi, 26 iunie, au fost prezentate rezultatele examenului de Bacalaureat. Astfel, în acest an, 11 tineri au obținut 10 pe linie la examenul de BAC. Potrivit rezultatelor preliminare ale sesiunii de bază a examenului de Bacalaureat, rata de promovare a absolvenților din licee a fost de 87,41%, cu circa 4 puncte procentuale mai mare decât anul trecut, la aceeași etapă. Respectiv, din 10 583 de liceeni, doar 1 332 de elevi nu au promovat examenul de BAC.

Ministerul Educației, în fiecare an, stabilește un regulament, unde sunt prezentate toate detaliile despre organizarea admiterii la ciclul de licență. Conform regulamentului, instituțiile de învățământ superior elaborează și aplică metodologiile proprii de organizare a admiterii la programele de studii oferite, în conformitate cu misiunea proprie, strategia instituțională și cu cerințele pieței forței de muncă.

Totuși, există reguli și norme valabile pentru toate instituțiile, fie că sunt de stat, fie că sunt private. Astfel, fiecare instituție superioară de învățământ trebuie să anunțe despre următoarele momente: calendarul admiterii, metodologia proprie de admitere, repartizarea locurilor bugetare și cu taxă pe domenii, condițiile și actele necesare pentru înscriere la concurs, modalitatea de desfășurare a probelor de concurs, facilitățile sau condițiile speciale, taxa de înscriere pentru organizarea și desfășurarea admiterii și taxele de studii.