Absorbante gratuite pentru eleve în 204 școli din țară, procurate din bugetul de stat

Peste 31 de mii de eleve din 204 instituții de învățământ din țară vor beneficia, pe parcursul anului de studii 2026-2027, de acces gratuit la absorbante, procurate din bugetul de stat, a anunțat Ministerul Educației și Cercetării (MEC) într-un comunicat de presă. Anual, la 28 mai, este marcată Ziua Mondială a Igienei Menstruale.

„Accesul gratuit la produse de igienă menstruală reprezintă nu doar o măsură de sprijin pentru sănătatea și bunăstarea adolescentelor, ci și un pas important pentru reducerea absenteismului școlar și combaterea stereotipurilor. Ne dorim ca fiecare elevă să se simtă respectată, susținută și în siguranță la școală”, a declarat Marcelina Baleca, șefa Direcției generale politici în învățământul general din cadrul Ministerului Educației și Cercetării.

„Asigurarea școlilor cu produse de igienă menstruală contribuie la respectarea dreptului fetelor la educație continuă, sănătate reproductivă și nediscriminare. Totodată, inițiativa susține crearea unui mediu școlar bazat pe respect reciproc, combaterea stereotipurilor și promovarea egalității de gen, contribuind la dezvoltarea armonioasă și sănătoasă a adolescenților”, a spus Ludmila Sîrbu, reprezentantă adjunctă interimară; analistă de program tineret, UNFPA în Moldova.

Svetlana Dintiu, directoarea Liceului Teoretic „Ion Creangă” din or. Căușeni, una dintre instituțiile incluse în Programul „Școala EduLIFE”, afirmă că inițiativa a îmbunătățit semnificativ mediul școlar: „Observăm mai multă încredere, mai puțină rușine și o atitudine mai deschisă față de un proces natural. Este un gest mic, dar cu impact mare, pentru că oferă siguranță, respect și egalitate. În cadrul Programului, am introdus în premieră un plan anual de educație menstruală, care include ateliere pentru eleve, sesiuni cu părinții și activități comune pentru fete și băieți, promovând o cultură a respectului și a sănătății”.

„Este foarte important ca fetele să aibă acces gratuit la produse menstruale, pentru că menstruația este un proces natural, nu o rușine. Pentru mine, să știu că am acces la absorbante, în caz de nevoie, înseamnă siguranță și liniște. M-am simțit respectată și înțeleasă”, a spus Daniela Gluh, elevă în clasa a XI-a.

Și pentru Ana Grosu, elevă în clasa a X-a „A”, această schimbare a adus mai mult confort și o transformare de atitudine în rândul colegilor: „Prin această inițiativă simțim că școala are grijă de noi și că drepturile fetelor sunt respectate la fel ca ale băieților. Acum pot continua lecțiile fără stres sau teamă. În plus, am observat că și băieții și-au schimbat atitudinea: nu mai fac glume, ci ne susțin”.

Accesul gratuit la produse de igienă menstruală în școli contribuie nu doar la reducerea absenteismului, ci și la detabuizarea subiectului menstruației și la diminuarea cazurilor de bullying. Rezultatele programului-pilot mai arată că instalarea dispenserelor cu absorbante a contribuit la creșterea sentimentului de siguranță în rândul elevelor: aproape 56% dintre fetele intervievate spun că acum se simt în siguranță la școală, iar 38,2% afirmă că băieții nu mai fac glume despre menstruație și au devenit mai respectuoși.

Programul „Școala EduLIFE” a fost lansat în Republica Moldova în anul 2023, în patru școli-pilot, unde au fost instalate dispensere cu produse de igienă menstruală în blocurile sanitare. De asemenea, au fost modernizate sălile de clasă pentru disciplinele care contribuie la dezvoltarea deprinderilor de viață, cabinetul medical și cabinetul psihologului școlar.

Rezultatele Programului-pilot au demonstrat un impact semnificativ asupra participării școlare a fetelor, contribuind la reducerea de peste patru ori a absenteismului cauzat de menstruație – de la 55,2% la 12,5%.

Ulterior, inițiativa de dotare a fost extinsă la 164 de instituții de învățământ, care au primit dispensere și absorbante oferite de UNFPA. În anul de studii 2025-2026, pentru prima dată, instituțiile de învățământ au procurat produse de igienă menstruală din resursele bugetului de stat. Totodată, alte 41 de școli au devenit parte a Programului „Școala EduLIFE”, după ce au primit absorbante din partea MEC, în urma unei donații oferite de creatoarea de conținut Lilu, precum și dispensere din partea UNFPA.

Instituțiile incluse în Program au fost selectate în baza unor criterii, precum: fac parte din Rețeaua Școlilor Model, au fost implicate în procesul de incluziune socio-educațională a elevilor refugiați, au participat la programe de educație pentru sănătate sau sunt membre ale Rețelei Școlilor care Promovează Sănătatea.

Marcată anual pe data de 28 mai, Ziua Mondială a Igienei Menstruale atrage atenția asupra faptului că accesul la produse menstruale și la condiții adecvate de igienă ține de sănătate, demnitate și respectarea drepturilor fundamentale.

Inițiativa este realizată în cadrul Programului „Școala EduLIFE”, implementat cu sprijinul Fondului ONU pentru Populație (UNFPA), al Centrului Media pentru Tineri și al platformei media Suntparinte.md.