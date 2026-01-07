16 blocuri de locative au rămas temporar fără încălzire și apă caldă menajeră. Precizările companiei Termoelectrica

Compania de energie termică Termoelectrica informează că, în urma unei căderi de tensiune pe linia electrică 110 kV „Chișinău – Malina Mică”, la data de 6 ianuarie curent, au fost înregistrate perturbări care au influențat regimul hidraulic al sistemului centralizat de termoficare din zona Telecentru.

Iar miercuri, 7 ianuarie, 16 blocuri locative au fost deconectate temporar de la livrarea agentului termic și a apei calde menajere.

„În contextul necesității reparației rețelei termice cu DN 500 mm din str. Hîncești, astăzi, 7 ianuarie, în intervalul orar: 09:00–18:00, sunt deconectate temporar de la livrarea agentului termic și a apei calde menajere 16 blocuri locative, situate în perimetrul străzilor: șoseaua Hîncești, străzile Sfânta Vineri, Mihail Lermontov și Ialoveni (…).

„Termoelectrica” S.A. își cere scuze pentru disconfortul creat și asigură consumatorii că sunt întreprinse toate măsurile necesare pentru restabilirea alimentării cu energie termică și apă caldă menajeră a blocurilor locative cu adresele menționate”, se spune într-un comunicat al companiei.

Potrivit Termoelectrica, la fața locului sunt antrenate echipele de intervenție ale companiei, care „acționează prompt pentru lichidarea definitivă a defecțiunilor și reconectarea tuturor consumatorilor vizați în cel mai scurt timp posibil”.