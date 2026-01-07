Venezuela va exporta petrol în valoare de 2 miliarde dolari către SUA. Trump: „Banii vor fi controlați de mine”

Caracas și Washington au ajuns la un acord pentru a exporta până la 2 miliarde dolari în petrol venezuelean către Statele Unite, a declarat marți, 6 ianuarie, președintele american Donald Trump, o negociere emblematică care ar redirecționa livrările dinspre China, ajutând în același timp Venezuela să evite tăieri mai mari ale producției de petrol, relatează Reuters.

Trump a spus că dorește ca președinta interimară Delcy Rodriguez să ofere Statelor Unite și companiilor private „acces total” la industria petrolieră a Venezuelei.

Venezuela are milioane de barili de petrol încărcați în rezervoare de stocare pe care nu a reușit să îi expedieze din cauza unui blocaj al exporturilor impus de Trump din mijlocul lunii decembrie.

Blocajul a fost parte a creșterii presiunii americane asupra guvernului președintelui venezuelean Nicolás Maduro, presiune care a culminat cu capturarea sa de către forțele americane. Oficialii de rang înalt din Venezuela au numit capturarea lui Maduro drept „o răpire” și au acuzat Statele Unite că încearcă să fure rezervele de petrol ale țării.

Trump a spus într‑o postare pe rețelele sociale că Venezuela va „ceda” între 30 și 50 de milioane de barili de „petrol sancționat” către Statele Unite.

„Acest petrol va fi vândut la prețul de piață, iar acei bani vor fi controlați de mine, în calitate de președinte al Statelor Unite ale Americii, pentru a asigura că vor fi folosiți în beneficiul poporului Venezuelei și al Statelor Unite!”, a adăugat el.

Secretarul american pentru Energie, Chris Wright, este responsabil de executarea acordului, a spus Trump, adăugând că petrolul va fi preluat de pe nave și trimis direct către porturile americane.

Furnizarea petrolului blocat către Statele Unite ar putea necesita inițial realocarea transporturilor care erau destinate inițial Chinei, două surse sub protecția anonimatului pentru Reuters. China a fost principalul cumpărător al Venezuelei în ultimul deceniu și în special de când Statele Unite au impus sancțiuni companiilor implicate în comerțul cu petrol venezuelean în 2020.

Prețurile petrolului american au scăzut cu peste 1,5% după anunțul lui Trump, iar acordul este de așteptat să mărească volumul de petrol venezuelean exportat către Statele Unite.