VIDEO/ Mesajul Ambasadorului UE în Republica Moldova, la patru ani de la implementarea Zonei de Liber Schimb

Acordul de asociere

Astăzi se împlinesc 4 ani de la implementarea Zonei de Liber Schimb Aprofundată și Cuprinzătoare dintre UE și Republica Moldova.Vedeți în continuare mesajul Ambasadorului UE în Republica Moldova, Peter Michalko, privind beneficiile pe care le aduce Acordul de Liber Schimb și ce oportunități deschide pentru țară această asociere cu UE.

Geplaatst door European Union in the Republic of Moldova op Vrijdag 31 augustus 2018