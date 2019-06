Un deputat democrat, fost președinte de raion, și-a construit drum până la poarta casei din banii destinați întreținerii drumurilor

Drumul până la casa în care locuiește actualul deputat Ghenadie Buza a fost construit recent din banii destinați întreținerii mai multor drumuri ale raionului Hâncești. Toamna trecută, când Ghenadie Buza încă era președinte al acestui raion, Consiliul raional a anulat o finanțare de aproape 400 de mii de lei pentru drumurile din raion, direcționând banii spre construcția străzii G. Enescu din orașul Hâncești, scrie portalul moldovacurata.md. Pentru că această sumă nu era suficientă, o altă parte din bani a fost luată de la capitolul privatizarea unor clădiri. Ghenadie Buza a refuzat să comenteze faptele stabilite de Moldova Curată.

În prezent, Ghenadie Buza este deputat al Partidului Democrat, fiind ales la alegerile din 24 februarie pe circumscripția nr. 39. Până la alegeri însă, a deținut funcția de președinte al raionului Hâncești.

La ședința Consiliului Raional din 28 septembrie 2018, consilierilor li s-a propus să voteze o serie de modificări la Hotărârea privind bugetul raionului pentru anul 2018. Una dintre ele (p. 3.4) prevedea ca suma de 385,5 mii de lei, destinată „întreținerii drumurilor de acces în localitățile din raion” să fie folosită la „lucrări de reparație a drumului str. G. Enescu mun. Hâncești”. O altă prevedere a aceleiași hotărâri arată că o altă sumă – de 225,5 mii de lei este direcționată Aparatului Președintelui Raionului pentru ”lucrări de reparație a drumului str. G. Enescu mun. Hincești”.

În consecință, s-a anunțat un concurs de achiziții publice, în urma căruia, la 26 noiembrie 2018, a fost declarată câștigătoare firma ”InvestConstruct Pro”, fondată de o persoană pe nume Ion Ungureanu, la 9 ianuarie 2018. Valoarea totală a contractului (inclusiv TVA) este de 604 861 de lei.

Președintele grupului de lucru care a desemnat câștigătorul a fost chiar Ghenadie Buza, așa cum arată darea de seamă a concursului de achiziții, pe care am obținut-o de la Consiliul Raional Hâncești. Tot el a semnat contractul cu antreprenorul. Moldova Curată va sesiza Autoritatea Națională de Integritate ca să verifice această situație sub aspectul unui eventual conflict de interese.

Un grup de cetățeni anonimi ar fi cerut ajutor pentru reparația străzii

Solicitat de Moldova Curată, Consiliul Raional Hâncești, cu semnătura actualului președinte al raionului, Anatolie Chetraru, ne-a expediat și un document care ar veni să justifice alegerea acestei străzi pentru reparație. Anume: copia unei cereri ”de la un grup de cetățeni” de pe strada G. Enescu, în care aceștia ar cere ajutor pentu reparația străzii. Documentul nu are nici o semnătură, deci nu e clar cine sunt ”cetățenii” care scriu că ”în urma ploaei torențiale din seara zilei de 31.07.2018 drumul din strada sus-menționată a fost totalmente deteriorat, ceea ce a făcut imposibil circulația rutieră și pietonală, sau format gropi mai mari de un metru” (reproducere exactă, inclusiv a greșelilor gramaticale – n. r.).

În schimb, acest „demers” nesemnat a fost luat în serios de Ghenadie Buza care a dat dispoziție, la scurt timp, ca lucrările de reparație să fie „contractate și executate în termeni cât mai restrânși”.

Deși licitația a fost făcută în toamnă, drumul a fost construit din beton (nu reparat, așa cum prevăd actele) abia peste câteva luni, în primăvara anului 2019.

Drumul din beton, construit recent, până la casa deputatului Ghenadie Buza. La volanul mașinii din imagine este Ghenadie Buza, care tocmai ieșise din garajul din curtea sa.

Drumul respectiv se află în gestiunea Primăriei Hâncești. Respectiv, Primăria este cea care ar fi trebuit să aloce bani pentru reparația lui.

”Noi, Primăria, am expediat o scrisoare Consiliului Raional cu o listă de 8 străzi, care au fost deteriorate în urma unor inundații, care au fost spălate de ploi. Dar Consiliul Raional a decis să repare doar o stradă, Enescu. Asta e tot răspunsul meu. Nu Primăria a reparat-o. Tot Consiliul Raional a făcut licitația. Toate întrebările le dați la Consiliul Raional” – a fost răspunsul primarului Alexandru Botnari când am cerut detalii despre reparația străzii George Enescu.



Primarul orașului Hâncești: ”Primăria a expediat o scrisoare Consiliului Raional cu o listă de 8 străzi, care au fost deteriorate în urma unor inundații. Dar Consiliul Raional a decis să repare doar o stradă, Enescu. Toate întrebările le dați la Consiliul Raional”Primarul susține că Primăria Hâncești nu a fost pusă la curent cu faptul că o stradă de pe teritoriul ei va fi reparată: ”Primăria nu are nici o atribuție, fiindcă foarte multe decizii se luau la nivel de consiliu. Noi tot nu am știut. Primăria nu a fost pusă la curent că au fost alocate resurse la cutare stradă. Când au fost alocate resurse pentru strada Sadoveanu, a fost un contract trilateral, Primăria, Consiliul Raional și agentule conomic. Acolo sunt multe blocuri loctive, este grădiniță, liceul cel mai performant din tot raionul, numai la nivel de republică au obținut în acest an 13 medalii… A durat vreo doi ani până noi am făcut acel drum, a costat 6 milioane de lei și nu am avut resurse. Noi întotdeauna ceream de la Consiliul Raional să ne dea. Deci în acel caz noi cunoșteam. Dar aici când s-a luat decizia, noi nu am știut nimic”.

Unul dintre consilieri: ”Și dacă s-au mai făcut 100 de metri și au ajuns și la el la poartă, ce, asta e o crimă? Acolo nu locuiește numai președintele”

Solicitați de Moldova Curată, unii consilieri raionali spun că nu au știut, când au votat modificarea de buget, că strada George Enescu duce anume la casa președintelui de raion.

Octavian Gălățeanu: ”Posibil că am votat, nu mai țin minte, dar precis nu știam că acolo locuiește președintele. Noi ne bucurăm când sunt proiecte de decizie privind repararea drumurilor, de asta probabil am votat”.

Ruslan Oleinic, Partidul Nostru: ”Nu țin minte exact, dar eu de regulă mă abțin de la votarea unor astfel de proiecte”.

Valentina Manic, PLDM: ”Am verificat acum. Da, a fost făcută modificarea respectivă. Acele 385 de mii de lei au fost schimbate și date la o localitate de nivelul I. S-a transferat la municipiul Hâncești. Eu consider că asta e o încălcare, întrucât ele au fost prevăzute pentru nivelul II, adică de nivel raional, dar au fost date la nivelul I, adică local. Și desigur că noi nu am știut că G. Enescu este strada care duce spre casa președintelui, pentru că el și-a făcut casă un an-doi în urmă. Desigur că nu am știut. Am ridicat materialele mele și văd că în acea Hotărâre prevederea asta este subliniată cu roșu. Nu mai țin minte cum am votat, dar precis că am spus ceva de ce de la nivelul II trece la nivelul I. Clar că aici a fost un interes”.

Igor Eremia, PDM: ”La acea intersecție era catastrofă când erau ploi. Anul trecut a fost o situație, a fost comisia pentru situații excepționale. Erau probleme și noi încă de anul trecut am decis că trebuie să facem ceva pe sectorul acela, că Primăria nu are posibilitate să facă. Este și decizia comisiei pentru situații excepționale și în baza acestei decizii am alocat acești bani. I-am alocat anul trecut, dar nu s-a reușit și a rămas pe anul ăsta. Practic s-a construit, nu s-a reparat. Eu înțeleg situația, dar e un drum de care o să se folosească toată mahala aceea, nu doar un om. Sunt lucruri stringente, care sunt necesare orașului. Noi am dat și la strada Mihai Sadoveanu, care duce spre liceu, era catastrfoă, noi am dat 1,2 milioane de lei, iar anul ăsta am mai dat un million, ca să fie condiții bune pentru elevi și profesori. Sunt președintele comisiei buget și finanțe, sunt un om cu poziție și mă străduiesc să fiu obiectiv. Tot timpul ne-am străduit să facem acolo unde trebuie. Da, s-au mai întins câțiva metri acolo și am ajuns și la poarta președintelui. Și ce, asta e o crimă? Că dl președinte a adus un milion de euro numai cât a alergat prin România și a adus în oraș practic 1 milion de euro, și dacă s-au mai făcut 100 de metri și au ajuns și la el la poartă, ce, asta e o crimă? Acolo locuiește numai președintele? Acolo locuiesc mai mulți locatari”.

Melentie Moraru: ”Nu țin eu minte să fi votat așa ceva. Poate s-a spus că se dau bani pentru una, dar până la urmă au fost folosiți pentru alta. Putea fi așa caz și noi să nu fi fost atenți. Conștient nu puteam să votez așa ceva. Au mai fost așa cazuri. Se spunea una și se făcea alta. Consiliul nu mai urmărea până la urmă unde se duc banii”.

Mihail Vânagă: ”Este președintele raionului, sunați, întrebați. Eu acum sunt în ședință, trebuie să stau să mă gândesc, să vă răspund”. A pus receptorul când l-am întrebat la ce oră să-l sunăm ca să ne dea un răspuns.

Ghenadie Buza a devenit președinte al raionului Hâncești e 17 iulie 2015. Potrivit datelor biografice publicate pe pagina web a PDM, el a lucrat în jur de 30 de ani la Spitalului Raional, fiind de meserie medic-chirurg și, o vreme, exercitând funcția de ”șef al Secției Consultative a Policlinicii”. S-a implicat în politică inițial cu Partidul Comuniștilor, care s-a aflat la putere până în anul 2009. În anul 2010 a fost ales consilier pe lista democraților.

I-am cerut o reacție la cele expuse mai sus, însă Ghenadie Buza a refuzat să răspundă la apelurile noastre telefonice, la mesajul de tip SMS pe care i l-am expediat și la întrebările formulate în scris, pe care i le-am expediat prin mesageria de pe Facebook.

Anul trecut, Moldova Curată a scris despre un alt caz în care drumul până la poarta unui președinte de raion a fost construit din banii publici. Este vorba despre fosta președintă a raionului Fălești, Iraida Bânzari, și ea reprezentantă a Partidului Democrat.

Viorica Zaharia

Această investigație apare în cadrul proiectului „Consolidarea principiului integrității persoanelor cu funcții publice și monitorizarea jurnalistică a activității ANI”, implementat de Asociația Presei Independente (API), cu susținerea financiară a Fundaţiei Soros-Moldova/Programul Buna Guvernare. Responsabilitatea pentru continutul articolului îi revine API si nu reflecta neaparat poziția Fundației.