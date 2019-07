Surse: Valeriu Munteanu, liderul viitorului partid creat după „relansarea” Mișcării Acțiunea Europeană

Valeriu Munteanu, fost vicepreședinte al Partidului Liberal și ex-ministru al Mediului, ar urma să fie ales președinte al partidului politic „Mișcarea Acțiunea Europeană” (MAE), potrivit unor surse ale ZdG.

Astăzi, 16 iulie, prin intermediul unui comunicat de presă, Mișcarea Acțiunea Europeană, care în 2011 a fuzionat cu Partidul Liberal, și-a anunțat revenirea în viața politică pentru a elimina hoții de la putere și a trage la răspundere pe cei care au comis crime economice, anunțând drept scop final integrarea Basarabiei în spațiul bunăstării și securității din familia euro-atlantică.

În același comunicat, MAE a anunțat că va convoca Congresul Național al Partidului la 21 iulie, pentru a-și alege organele de conducere, a stabili un nou statut și un nou program.

După anunțul MAE, Partidul Liberal a a declarat că în 2011, Congresul extraordinar al MAE a decis autodizolvarea formațiunii și fuzionarea cu PL, iar toți membrii formațiunii, în frunte cu președintele Veaceslav Untilă, au devenit membrii PL.

Valeriu Munteanu a părăsit PL-ul în decembrie 2018, invocând că „PL a decis să meargă într-o direcției, iar eu în alta!”. Acesta a motivat și prin faptul că formațiunea a refuzat să meargă în alegerile parlamentare din 24 februarie 2019 alături de blocul electoral ACUM, dar și că deși PL are un nou președinte, Dorin Chirtoacă, acesta continuă să fie condus de Mihai Ghimpu.