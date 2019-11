Slusari: „Prin ceea ce faceți azi asigurați fie revenirea lui Plahotniuc, fie alegeri anticipate”

Înainte de dezbaterea moțiunii de cenzură, preşedintele fracţiunii PPDA, Alexandru Slusari, a ținut un discurs în fața deputaților.

„Regret că n-am reușit să conving colegii să mergem fără mănuși albe în curățarea sistemului, mai ales justiția. Noi am decis să fim mai catolici ca Papa de la Roma, cu CV-uri pe 5 pagini, cu concursuri. Unde am ajuns? Mă mir că Gurin sau Zubco n-au ajuns selectați la PG. Cineva a înțeles slăbiciunea noastră. Am pierdut timp valoros. Am atins linia roșie la funcția de procuror general, de unde Plahotniuc a început cândva capturarea statului. Am primit-o drept în frunte cu o greblă care se numește concurs. Ne-am trezit pe loc. Poate forma rezolvării nu a fost cea mai elegantă, dar contează conținutul, nu forma. Nicio reformă nu va avea efect scontat dacă nu va avea loc reforma justiției. Dacă am comis greșeli, ele pot fi corectate. Dar nu cred că ceea ce faceți voi poate fi reparat în curând. Prin ceea ce faceți azi asigurați fie revenirea lui Plahotniuc, fie alegeri anticipate”, a declarat Slusari de la tribuna Parlamentului.