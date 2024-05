VIDEO „Noi căutăm stăpân, noi nu căutăm libertate”; „Acolo are loc o confruntare geopolitică între Rusia, SUA, NATO. Totul se produce pe teritoriul Ucrainei”; „Dacă am avea noi bani destui, am mai vrea noi în Europa?”. Teze ale propagandei ruse și falsuri în discursul unionistului declarat, Vlad Bilețchi

Vlad Bilețchi, unionist declarat, președinte al Asociației Unirea – ODIP, fost președinte și fost membru al Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) din R. Moldova, participă activ la diverse emisiuni și interviuri, inclusiv la televiziuni afiliate lui Ilan Șor, face transmisiuni live pe rețelele sociale în care promovează narațiuni anti-europene, similare cu cele ale propagandei ruse. În discursul său se observă „alinierea unor afirmații cu narațiunile obișnuite ale propagandei Kremlinului”, constată Mihai Avasiloaie, redactorul-șef al portalului Stopfals.md.

În declarațiile sale, Bilețchi pune în antiteză ideea de integrare europeană celei de unire a R. Moldova cu România, susține că cetățenii R. Moldova nu sunt interesați de valorile europene, ci doar de banii și bunăstarea europeană, precum și că UE „nu are nevoie de noi”. Referitor la războiul din Ucraina, Bilețchi afirmă că ar fi „o confruntare geopolitică între Rusia, SUA, NATO” și declară că rușii și ucrainenii sunt același popor.

Totodată, deși anterior protesta față de propaganda rusă, în prezent, Bilețchi critică închiderea posturilor de televiziune care transmiteau inclusiv programe rusești, argumentând că aceste televiziuni nu făceau propagandă.

Ziarul de Gardă a mai constatat că Vlad Bilețchi locuiește într-o casă nouă cu două etaje, pe care nu a declarat-o oficial, deși era obligat să o facă în calitate de consilier local în satul Aluatu, raionul Taraclia, funcție pe care a deținut-o până în noiembrie 2023. Recent, și-a procurat și o mașină care valorează aproape cât veniturile familiei sale indicate în declarația de avere depusă în decembrie 2023.

„Dacă mergem în Europa fără unire, noi consfințim juridic existența pactului Ribbentrop-Molotov”

Narațiunea preferată a lui Vlad Bilețchi este aceea în care contrapune ideea de integrare europeană a R. Moldova cu cea de unire. El sugerează că integrarea europeană este o cale mult mai lungă decât unirea și este aproape imposibilă.

De exemplu, într-un interviu pentru N4, la emisiunea „Puterea a patra” din 26 martie 2024 moderată de Gheorghe Gonța, Bilețchi susține că integrarea europeană a R. Moldova „fără unire” ar însemna consfințirea pactului Ribbentrop-Molotov.

„Fraților, noi dacă mergem în Europa fără unire, noi consfințim juridic existența pactului Ribbentrop-Molotov. Republica creată în urma pactului Ribbentrop-Molotov ajunge cu acte în regulă în Uniunea Europeană. Și gata. (…) Dar dacă europenii (susținătorii integrării europene, n.r.) ar merge cu noi, pe calea noastră unionistă, ei în Europa ajung, și în NATO ajung. Dar dacă noi mergem pe calea lor, noi unirea n-o mai vedem. Credeți-mă, noi dacă intrăm separat, noi unirea n-o vedem”, a subliniat Bilețchi.

Vlad Bilețchi, la N4

În aceeași emisiune, Vlad Bilețchi mai sugerează că integrarea europeană ar fi o cale mai anevoioasă decât unirea.

„Până la ora actuală, (Maia Sandu, n.r.) a spus că (unirea, n.r.) este un proiect care nu este fiabil, că asta nu se poate întâmpla azi sau mâine, că este mult mai real să voteze 28 de țări pentru decât să votăm noi și România. Iată asta spune Maia Sandu. Că e mai real să convingem 28 de state din UE (de fapt, în UE sunt 27 de state, n.r.), unde este și Ungaria, care ar putea pune condiții destul de serioase, decât să ne convingem pe noi și pe români. Dumneavoastră auziți dintr-o parte? Că 28 de voturi sunt mai ușor de obținut decât două”, a punctat unionistul declarat.

Bilețchi, la GRT: „Unioniștii au fost prostiți, au fost duși de nas, li s-a spus că integrarea europeană înseamnă unire”

Bilețchi a participat la 11 martie și la emisiunea „Большая Игра” de la postul public de televiziune de la Comrat – Gagauziya Radio Televizionu, unde au migrat mai multe emisiuni ale postului TV „Primul în Moldova”, asociat fostului deputat fugar Ilan Șor, a cărui licență de emisie a fost suspendată și nu a mai fost prelungită.

Bilețchi a vorbit în limba rusă și a insinuat că integrarea europeană „nu se va produce degrabă”.

Vlad Bilețchi, la GRT

„De mai mult de 15 ani, pe noi ne prostesc așa-numiții lideri pro-europeni, care ne promit Europa, iar apoi ce au făcut? Au furat aeroportul, au delapidat sistemul bancar, au furat miliardul. Când s-a întâmplat asta? Pe timpul guvernărilor pro-europene. Nu sunt niciun fel de guvernări pro-europene. Noi trebuie să înțelegem că nu există un alt drum spre Europa decât prin România, unicul stat european cu care avem hotar comun. (…) Cât PAS și Maia Sandu se află la putere, unioniștii nu au nicio șansă. Unioniștii au fost prostiți, au fost duși de nas, li s-a spus că integrarea europeană înseamnă unire, deși unirea nu este integrare europeană, e cu totul alt proces și are alte consecințe decât integrarea europeană, care nu se va produce degrabă”, a declarat Bilețchi la postul din regiunea găgăuză.

„Cu rușii relațiile sunt Doamne ferește!”

„Mergem în Europa, dar nu știm când ajungem. (…) În Europa nu intrăm, durează până la nesfârșit. Mai degrabă vor ajunge rușii la Chișinău decât vom intra noi în Uniunea Europeană”, a mai spus Bilețchi într-o transmisiune live pe pagina sa de Facebook la 24 februarie 2024, când s-au împlinit doi ani de la războiul din Ucraina.

Bilețchi mai susține în aceeași transmisiune că R. Moldova ar fi izolată și se plânge că relațiile cu rușii „sunt la pământ”.

„Acești oameni (guvernarea PAS, n.r.) nu întreprind nimic. Nici măcar cu NATO nu țin un dialog deschis sau să încerce cel puțin să adere R. Moldova. Cu rușii – nici atât. Relațiile diplomatice sunt la pământ. Au expulzat din R. Moldova mai mulți oficiali. Și atunci, noi, în R. Moldova, practic suntem izolați. Mergem în Europa, dar nu știm când ajungem, unirea cu România n-o mai facem, în NATO nu mai intrăm și cu rușii suntem certați. (…) Nu am aderat la UE, este un proces care va mai dura mult timp. Abia au fost deschise negocierile. NATO – nu, unirea – nu, cu rușii relațiile sunt Doamne ferește!”, a subliniat Bilețchi.

„Trebuie să ai curajul să pui mâna pe telefon și să-l suni pe Putin”

Bilețchi a oferit un interviu și pentru TVC 21, realizat de Margareta Răducanu, care a fost membră a echipei de promovare a lui Anatol Usatîi, candidatul Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei (PDCM) condus de Ion Chicu la alegerile locale generale din noiembrie 2023.

În cadrul interviului, Bilețchi a sugerat că autoritățile R. Moldova trebuie să mențină dialogul cu Putin, cel care a atacat Ucraina: „Dumnealui (Emmanuel Macron, n.r.) a încercat în repetate rânduri să-l convingă pe Putin, să-l determine pe Putin să înceteze această invazie. Ai noștri au preferat tactica struțului cu capul în nisip, care, din punctul meu de vedere, este tactica slăbiciunii. Trebuie să ai curajul să pui mâna pe telefon și să-l suni pe Putin.”

Vlad Bilețchi, la TVC 21

„Acolo are loc o confruntare geopolitică între Rusia, SUA, NATO. Totul se produce pe teritoriul Ucrainei”

Bilețchi a mai declarat că R. Moldova nu ar fi trebuit să se alăture sancțiunilor împotriva Rusiei și a calificat războiul din Ucraina ca fiind „o confruntare geopolitică între Rusia și SUA/NATO”. Declarația a fost făcută în cadrul interviului pentru televiziunea de la Comrat – GRT.

„Poți să spui că nu susții războiul și că susții Ucraina. Dar tu, ca stat mic, dependent în totalitate, impui sancțiuni împotriva Rusiei. Haideți să înțelegem situația noastră. Cine suntem noi pentru Rusia ca să influențăm cumva economia ei? Dimpotrivă, asta poate influența în rău R. Moldova. Asta a îngropat economia noastră, pentru că resursele energetice influențează prețurile la produse, la ceea ce noi producem, a influențat automat asupra pieței noastre, asupra exporturilor, asupra concurenței. Nu înțeleg de ce a fost nevoie. Ai spus că susții Ucraina, bine. Ai spus că susții poporul ucrainean și că ești împotriva războiului. Gata, destul! Ți-ai spus punctul de vedere, ai spus cum vezi atmosfera geopolitică și gata. Trebuie să recunoaștem, acolo are loc o confruntare geopolitică între Rusia, SUA, NATO. Totul se produce pe teritoriul Ucrainei”, a declarat Bilețchi.

„Dumneavoastră ați observat că pro-rușii nu atacă referendumul?”

În aceeași ordine de idei, Bilețchi se arată critic față de referendumul privind integrarea europeană și sugerează că acesta, dar și integrarea europeană, ar fi pe placul rușilor, după cum a afirmat în cadrul emisiunii de la N4.

„Cea mai simplă soluție ar fi să boicotăm toți acest referendum, să nu iasă nimeni la vot decât urmașii Maiei Sandu. Dumneavoastră ați observat că pro-rușii nu atacă referendumul? Curentul pro-rus deloc nu atacă referendumul. Iaca unirea, Doamne ferește. Intrați pe Telegram, pe TikTok să vedeți ce se face acolo: unionistî fașîstî, NATO e atacată, România e atacată, dar integrarea europeană – nu prea, dar referendumul – deloc. Eu n-am văzut o declarație publică venită din partea Federației Ruse care să condamne referendumul. Pe mine asta mă pune pe gânduri, pentru că înainte de Maia Sandu, tot despre referendumul ăsta vorbea Igor Dodon”, a spus Bilețchi.

Totuși, referendumul inițiat de președinta Maia Sandu este criticat și de Igor Dodon, care susține că ar avea scopul „lichidării R. Moldova”.

Totodată, la o emisiune la postul TV 21, Bilețchi a făcut trimitere la declarațiile directorului SIS, Alexandru Musteață, în legătură cu desfășurarea referendumului privind integrarea europeană. Ultimul a avertizat că Rusia vrea să compromită procesul de aderare a Republicii Moldova la UE, pregătind acțiuni împotriva referendumului pentru integrarea europeană.

„Și aici vreau să corelez declarațiile domnului Musteață, care este directorul Serviciului de Informații și Securitate, din care reiese foarte clar și dumnealui spune: «Rusia va încerca să îndemne la boicot, Rusia va încerca să îndemne la vot contra.» Stați puțin. Atunci, excludeți din start aceste posibilități și spuneți doar «Pro», să fie buletinul de vot cu «Vreți în Europa? Da». Și gata. Pentru că în momentul în care un om are tot dreptul să fie împotrivă, are tot dreptul să vrea să boicoteze, nu se poate acest lucru, întrucât asta este jocul Federației Ruse. Eu susțin parcursul european. Eu voi vota «Pro» la orice referendum care vizează UE, însă sunt categoric în dezacord cu această opțiune și consider că ea este una dictatorială, una de sorginte totalitară, care contravine plenar democrației.”

„Dacă am avea noi bani destui, am mai vrea noi în Europa?”

O altă idee care se strecoară în discursul lui Bilețchi este aceea că cetățenii R. Moldova nu pun preț pe valorile europene, ci doar pe resursele și banii ce vin din UE, precum și că UE nu-și dorește, de fapt, ca R. Moldova să devină stat membru.

„Ce ducem noi în Europa? Pentru că marea parte a moldovenilor, dacă este să recunoaștem, vor în Europa nu pentru valori și principii, ci pentru nivel de trai, pentru finanțe, pentru bunăstare, pentru salarii, pensii, drumuri și așa mai departe. Asta o spun 9 din 10 moldoveni atunci când sunt întrebați în particular. Dacă am avea noi bani destui, am mai vrea noi în Europa? Foarte mulți spun «Mi-ar fi bine și separat, acasă»”, a spus Bilețchi într-o transmisiune live pe Facebook.

Bilețchi a oferit un interviu și pentru canalul de YouTube al Nataliei Morari, fostă jurnalistă de televiziune, care, după ce s-a aflat despre relația ei cu Veaceslav Platon, a lansat un proiect media online.

Bilețchi sugerează că UE nu are nevoie de R. Moldova. „Credeți că ei (europenii, n.r.) mai au nevoie de noi? Numai sincer. Dumneavoastră credeți că dacă ei aveau nevoie de noi, noi demult nu eram intrați (în UE, n.r.)?” – face concluzii Bilețchi.

Vlad Bilețchi și Natalia Morari

„Noi căutăm stăpân, noi nu căutăm libertate”

În cadrul aceluiași interviu cu Natalia Morari, Bilețchi repetă și amplifică o teză a propagandei ruse, preluată în R. Moldova de mai mulți politicieni pro-ruși precum Igor Dodon și Ilan Șor, potrivit căreia, R. Moldova este dirijată din afară și nu are putere de decizie în ceea ce privește parcursul său european.

„Ai noștri (guvernarea PAS, n.r.) nu pot face (vorbeau despre atragerea investițiilor de la refugiații ucraineni care au ajuns în R. Moldova, n.r.) din două motive. Unu: incompetența totală și doi: ei sunt sclavi, ei nu-și aparțin, ei nu decid nimic, ei trebuie să-și ceară voie. (…) Noi căutăm stăpân, noi nu căutăm libertate”, a afirmat Vlad Bilețchi.

Aceeași idee o repetă și într-o transmisiune live făcută tot în decembrie 2023: „Noi suntem un vagon prins la o locomotivă care trebuie să stea cuminte în banca ei și să urmărească aceste procese politice, în timp ce mai marii lumii decid soarta celor mai mici.”

La 24 februarie, tot într-o transmisiune live, reia această narațiune. „Haideți să nu le permitem unora și altora, din est sau din vest, să ne pună pe unii împotriva altora. Cu siguranță, putem găsi toate soluțiile de unii singuri, fără implicarea lor. Pentru că am văzut că nimeni nu ne dorește nouă binele mai mult decât ni-l dorim noi singuri nouă. Haideți să ne luăm soarta în mâini”, îndeamnă Bilețchi.

Bilețchi a participat și la o emisiune la postul Cinema 1, care a preluat mai multe emisiuni ale postului „RTR Moldova”, după ce licența de emisie a acestuia a fost suspendată prin decizia Comisiei pentru Situații Excepționale pentru răspândirea informațiilor false. Ulterior, proprietarii RTR Moldova, care sunt rude cu cei ai Cinema 1, au renunțat la licența de emisie. Bilețchi a fost invitat la Cinema 1 alături de Grigore Novac, deputat al Blocului Comuniștilor și Socialiștilor, unde, vorbind despre referendumul pentru integrarea europeană, a sugerat aceeași idee.

Vlad Bilețchi și Vasile Bolea, la Cinema 1

„La ora actuală, eu susțin integrarea europeană, dar haideți să vedem care o să fie condițiile. Pentru că a negocia înseamnă nu să spui «da» la orice. A negocia înseamnă să spui «Asta putem, asta nu putem. Asta n-o să putem întruni, pentru că așa e specificul nostru național, cultural, identitar.» Asta – într-o formulă în care nu suntem vasali, asta – într-o formulă în care nu stăm drepți și nu executăm ordine”, a spus Bilețchi.

Ucrainenii și rușii „sunt, practic, același popor”

Deși în primele luni de război unionistul Vlad Bilețchi protesta față de propaganda rusă, în prezent el sare în apărarea posturilor de televiziune ale căror licențe au fost suspendate pentru că, potrivit autorităților, transmiteau propagandă sau pentru că nu difuzau deloc știri despre războiul din Ucraina. Iar la unul dintre ele, Canal 5, a cărui licență a fost suspendată pentru că ar fi afiliat lui Ilan Șor și lui Vladimir Plahotniuc, după cum au explicat autoritățile, dar care are transmisiune live pe internet, a și participat la un interviu, unde a spus că ucrainenii și rușii ar fi același popor – o altă narațiune a propagandei ruse care susține că ucrainenii nu există ca națiune.

„Pentru mine este un lucru cert faptul că Federația Rusă a făcut o greșeală fatală atunci când a atacat Ucraina, pentru că sunt, practic, același popor, au aceleași rădăcini. Sunt frați, dacă doriți”, a spus Bilețchi.

Vlad Bilețchi, la Canal 5

Și tot la Canal 5, el sare în apărarea televiziunilor închise pentru că ar fi făcut propagandă în contextul războiului din Ucraina. „Propaganda prin tăcere este un nonsens juridic. Nu poți să faci declarații împotriva ta dacă taci. Oricine are dreptul să păstreze tăcerea. Fiecare post de televiziune are propria sa politică editorială. Poți să fii acuzat pentru ceea ce ai spus, nu pentru ceea ce nu ai spus”, a argumentat Bilețchi.

„Nu am văzut acolo nicio propagandă a războiului”

El a făcut declarații similare și la Gagauziya Radio Televizionu (GRT), postul de televiziune public de la Comrat: „Pe de o parte, ei (guvernarea PAS, n.r.) vorbesc despre libertatea cuvântului, iar pe de altă parte, au închis 12 televiziuni. În R. Moldova nimeni nu a închis până acum 12 televiziuni. Ei au spus că au fost închise pentru că făceau propagandă prin omisiune. Propagandă înseamnă să vorbești, să distribui. Dacă taci, nu poți să distribui ceva. Este un nonsens, pur și simplu, aberație. În al doilea rând, fiecare om are libertatea cuvântului. Eu am urmărit unele dintre aceste televiziuni. O să fiu sincer, nu pe toate. (…) Nu am văzut acolo nicio propagandă a războiului. În general, acest subiect nu era abordat. Ei au decis că așa o să fie mai bine, e destul atâtea știri despre război”, a spus Bilețchi la GRT.

În cadrul unei emisiuni la postul TV 21, în martie 2024, Bilețchi s-a plâns că nu este invitat la interviuri de ceea ce el a numit „presa galbenă” și a spus că „avem, din păcate, la ora actuală, un sistem media capturat”.

În mai 2022, Vlad Bilețchi, alături de câțiva tineri, a organizat un flashmob la Ambasada Federației Ruse din Chișinău împotriva propagandei ruse, la care au fost afișate fotografii ale celor mai cunoscuți propagandiști ruși. Acestea erau ținute de tineri mascați în zombi, iar Bilețchi spunea că aceasta este o consecință a propagandei ruse.

Flash-mob organizat de Vlad Bilețchi și câțiva tineri la Ambasada Federației Ruse la Chișinău, față de propaganda rusă. Captură FB/Vlad Bilețchi

„Ei ne spun nouă că intrând în UE, vom fi în siguranță în raport cu Federația Rusă, care ar fi o amenințare pentru noi. Ceea ce este un fals”

Și tot la Canal 5, Bilețchi a sugerat că Ungaria ar fi fost mituită ca să voteze pentru începerea de către R. Moldova a negocierilor cu UE.

„Nu văd instrumente sau posibilități democratice. Pentru că să dai 10 miliarde de euro – bani din fonduri europene, din taxe și impozite, nu este tocmai democratic. În contextul celor expuse anterior în R. Moldova, seamănă tare a mituire, seamănă tare a cumpărarea unui vot, a cumpărării opțiunii de vot. (…) Tot aceiași oficiali din R. Moldova ne spun că Ungaria a făcut jocul rușilor. Păi, stați puțin. Nu ne spuneați voi nouă că intrând în UE vom scăpa de influența rușilor? Deci, vă contraziceți. Totodată, ei ne spun nouă că intrând în UE, vom fi în siguranță în raport cu Federația Rusă, care ar fi o amenințare pentru noi. Ceea ce este un fals. UE constituie o uniune politică și economică, nu are absolut nimic în domeniul militar”, a subliniat Bilețchi.

Bilețchi: „Cine stabilește în R. Moldova ce este narativ rusesc și ce nu este narativ rusesc?”

Solicitat de Ziarul de Gardă să explice unele dintre afirmațiile sale, Vlad Bilețchi a reiterat, practic, aceleași teze pe care le răspândește în cadrul interviurilor la care participă și în transmisiunile sale live pe rețelele de socializare.

„Cine stabilește în R. Moldova ce este narativ rusesc și ce nu este narativ rusesc? Cine este acest organ abilitat în R. Moldova care spune că uite asta spun rușii?”, s-a arătat indignat Vlad Bilețchi.

Vlad Bilețchi, președinte al Asociației Unirea – ODIP. Foto: ZdG

Vă prezentăm pe scurt răspunsurile lui referitoare la afirmațiile pe care le-a făcut în interviuri și transmisiuni pe rețelele sociale:

Referitor la afirmația că în Ucraina are loc „o confruntare geopolitică între Rusia, SUA, NATO”:

„Eu îmi amintesc când la președinție Maia Sandu îl întâmpina în taină pe Dmitri Kozak – asta a fost în regulă, alianța Blocului ACUM cu PSRM – a fost în regulă, nimeni nu a spus că ei fac jocul rușilor, acum când au vândut uzina «Topaz» la ruși – a fost în regulă, când au dat licitația pentru reparația termoelectrocentralei către «Silovîe mașinî» la ruși – a fost în regulă. Și lista poate continua. Iar dacă eu spun că în Ucraina la ora actuală se poartă un război criminal pe care l-a început Putin, atacând un stat independent și suveran și fără NATO, fără suportul americanilor și al europenilor, acest război demult ar fi fost clar cum s-ar fi sfârșit, prin distrugerea totală a Ucrainei, ăsta e narativ rusesc, asta e propagandă.”

Referitor la afirmația că ucrainenii și rușii „sunt, practic, același popor”:

V. Bilețchi: Rușii sunt frați cu ucrainenii. Nouă din zece ucraineni au frați, rude, mame, părinți în Rusia. Sunt fix ca noi cu România. Au aceleași origini, sunt slavi, sunt un popor slav. Cine încearcă să nege originea lor comună asta este o propagandă a unei minciuni, a unei erori. „Kievskaia Rusi” vă vorbește despre ceva?

ZdG: Dar sunt popoare diferite în prezent și vorbesc limbi diferite. Nu e ca noi cu România totuși.

V. Bilețchi: Absolut, sigur că da. Au anumite particularități teritoriale, au avut anumite specificuri regionale firești. Este ca și cum mi-ați spune că francezii și italienii nu sunt europeni și nu au chestiuni în comun.

Referitor la afirmația că integrarea europeană fără unirea cu România ar însemna „consfințirea pactului Ribbentrop-Molotov”:

„România e stat membru (NATO, n.r.) din 2004. Mai întâi în NATO au intrat – pentru a-și garanta securitatea și pe urmă în UE. Nouă ni se propune invers. Pe noi ne mint și ne spun: «Haideți în UE c-o să fim în siguranță.» Vă mint, oameni buni. Uniunea Europeană nu are niciun protocol de apărare. NATO este o capacitate de a apăra. (…)

E nevoie doar de votul nostru și doar de votul României, iar în 2018, Parlamentul României a votat pentru. Avem o declarație politico-juridică în acest sens. Credeți că e mai posibil să convingeți 28 de state (în UE sunt în prezent 27 de state membre, n.r.) pentru ca R. Moldova să intre în Uniunea Europeană? Good luck! (Succes, n.r.) Vedem cât o să mai ceară Ungaria, 10 sau poate 20 de miliarde sau o să fie nevoie să iasă din sală ca să se abțină de la vot.”

Referitor la afirmația „Dacă ei aveau nevoie de noi, noi demult nu eram intrați (în UE, n.r.)?” și că R. Moldova ar fi dirijată din afară:

„Am spus că dacă doreau ei, demult era să fie făcut. Haideți să fim sinceri, depinde ceva de noi la ora actuală? Eu vă pot da 20 de exemple pe care nu o să le dați pe post în care se intervine în R. Moldova și atunci când trebuie să se întâmple ceva, se întâmplă și atunci când nu trebuie, nu se întâmplă. Pentru că noi știm foarte clar ce influență au ambasadorii și statele străine în R. Moldova, ce influență a avut și are Rusia, ce influență au avut și au SUA, ce influență a avut și are UE în R. Moldova. Dacă ei vor ceva, asta se întâmplă.”

Referitor la afirmația „Trebuie să ai curajul să pui mâna pe telefon și să-l suni pe Putin”:

V. Bilețchi: Macron vorbește cu Putin, președintele SUA vorbește cu Putin. I-a reproșat cumva Maia Sandu lui Macron faptul că a vorbit cu Putin?

ZdG: Credeți că Maia Sandu trebuie să vorbească cu Putin?

V. Bilețchi: Eu cred că Maia Sandu trebuie să vorbească cu toți președinții statelor. În cazul în care Putin ajunge la Odesa și vrea să înainteze peste R. Moldova, Maia Sandu trebuie să nu-l sune pe Putin, așa-i? Trebuie să avem grijă de imaginea Maiei Sandu, pentru ca ea să fie idol național, să nu cumva să nu… Murim, dar cu Maia Sandu în față icoană lustruită, impecabilă. Fraților, conducătorii sunt cei care trebuie să facă pe dracul în patru ca să servească țara.”

Referitor la afirmația că R. Moldova nu trebuia să impună sancțiuni Federației Ruse:

„R. Moldova, din momentul în care a aplicat sancțiuni, a avut mai mult de pătimit. Mai mulți bani am avut de pierdut noi și economia națională. (…) Care a fost paguba pe care am pricinuit-o noi Federației Ruse? Zero.”

Referitor la afirmația „Cea mai simplă soluție ar fi să boicotăm toți acest referendum”:

ZdG: Dumneavoastră spuneți că referendumul pentru integrarea europeană trebuie boicotat și ați mai spus că…

V. Bilețchi: Ce trebuie?

ZdG: Boicotat.

V. Bilețchi: Eu nu am spus asemenea lucru. Eu am spus că mi-ar plăcea să-l boicotăm. Nu-mi atribuiți cuvintele pe care nu le-am spus.

ZdG: Ați spus cuvântul „boicot” într-un context.

V. Bilețchi: Păi, stați un pic. E una să îndemni la boicot și e alta… Eu am spus că noi cu siguranță toți vom susține integrarea europeană. Orice unionist este eminamente pro-european.

Despre închiderea posturilor de televiziune pentru propagandă:

V. Bilețchi: Da, eu întotdeauna am protestat împotriva propagandei ruse. Vreau să vă spun că multe din cele 13 televiziuni nu au avut fie nicio știre despre război sau despre propaganda rusă – s-au axat doar pe politica internă a R. Moldova, pe actul guvernării, pe evenimentele sociale, politice și economice, fie au avut cât se poate de echilibrată politica lor de știri.

ZdG: Ați urmărit dumneavoastră asta?

V. Bilețchi: Da. Și pot să vă spun că 9 din 10 oameni care spun că trebuiau închise nu au urmărit nimic. I-am întrebat pe stradă. Întrebați-i și dumneavoastră.

ZdG: Dacă aceste televiziuni nu au dat știri despre război, asta nu e propagandă, dacă este un eveniment major în preajma țării noastre și nu este reflectat la un post de televiziune?

V. Bilețchi: Dumneavoastră ați scris despre faptul că R. Moldova a vândut uzina „Topaz” la ruși? Înseamnă că faceți propagandă? N-ați făcut-o și eu știu despre ce vorbesc.

ZdG: De ce nu răspundeți direct la întrebare?

V. Bilețchi: Vă răspund direct. Dacă nu dați o știre, pot să vă acuz de faptul că faceți jocul cuiva?

ZdG: Nu e vorba doar de o știre, dar despre faptul că în mod sistematic eviți un subiect.

V. Bilețchi: În mod sistematic, Minimax nu dă știri despre război, îl închidem?

ZdG: E un altfel de post, e un post specializat.

V. Bilețchi: Trinitas TV nu dă știri despre război, îl închidem?

ZdG: E iarăși un post specializat, care are un program aprobat de Consiliul Audiovizualului. Celelalte posturi au programe aprobate de CA în care se spune că dau știri.

V. Bilețchi: Și, iată, ei dau știri și au decis că subiectul războiului este unul dramatic, este unul violent, trebuie să pună acolo „Luați minorii din fața ecranelor, urmează scene violente.” Războiul nu-i violent? Nu-i carne de oameni acolo? Nu-i sânge, nu-s oase, nu-i omucidere? Au decis ei că nu. Ei au dreptul la o politică editorială proprie sau nu au dreptul? Ori trebuie dumneavoastră și eu să le spunem ce să dea pe postul lor de televiziune privat?

Mihai Avasiloaie, redactor-șef al portalului Stopfals.md: „Observăm câteva falsuri, dar și alinierea unor afirmații cu narațiunile obișnuite ale propagandei Kremlinului”

Mihai Avasiloaie, redactor-șef al portalului Stopfals.md, solicitat de Ziarul de Gardă, a constatat că în declarațiile sale, Vlad Bilețchi răspândește mai multe falsuri și narațiuni ale propagandei ruse.

„Dincolo de declarațiile politice, observăm câteva falsuri, dar și alinierea unor afirmații cu narațiunile obișnuite ale propagandei Kremlinului.

Îndemnul la boicotarea referendumului pentru integrarea europeană și criticarea acestuia, ideea că guvernarea este condusă de stăpânii din exterior, afirmația că ucrainenii și rușii sunt practic același popor, criticarea închiderii unor televiziuni pe motiv de activitate propagandistică, ideea că războiul din Ucraina este o confruntare geopolitică între Rusia și SUA/NATO, afirmația că economia Republicii Moldova a fost îngropată din cauza alinierii la sancțiunile internaționale aplicate Federației Ruse – toate sunt narațiuni ale propagandei de la Kremlin, multe dintre acestea fiind promovate intens în Republica Moldova de politicieni și resurse media locale”, a subliniat Mihai Avasiloaie.

„În ultimele săptămâni asistăm la o demonizare a plebiscitului”

Mihai Avasiloaie, redactor-șef al portalului Stopfals.md. Foto:ZdG

„La capitolul falsuri putem atribui afirmația precum că «pro-rușii și curentul pro-rus nu atacă deloc referendumul». Dimpotrivă, în ultimele săptămâni asistăm, pe de o parte, la o demonizare a plebiscitului, iar de pe altă parte, la îndemnul de boicot al acestuia de către politicieni și partide afiliate Kremlinului. De exemplu, după ce Curtea Constituțională a dat pe 16 aprilie undă verde desfășurării referendumului pentru integrarea europeană a R. Moldova, atât Partidul Socialiștilor, cât și Ilan Șor, au criticat vehement decizia, declarând că este ilegală și împotriva intereselor cetățenilor și că o eventuală aderare la Uniunea Europeană va înrăutăți dramatic situația social-economică din Republica Moldova.

Este falsă și declarația că «integrarea europeană nu prea este atacată». Din contra, ideea integrării europene este frecvent criticată și pusă la îndoială de către politicienii pro-ruși și sursele media cu politică editorială pro-Kremlin”, a mai subliniat redactorul-șef al portalului Stopfals.md.

„Iar afirmația «cât timp PAS și Maia Sandu se află la putere, unioniștii nu au nicio șansă» ridică și ea semne de întrebări, întrucât curentul unionist nu era privilegiat, cu atât mai puțin, în timpul guvernărilor precedente.

Totodată, ridică semne de întrebare și afirmația «noi în Republica Moldova suntem practic izolați». De fapt, în ultima perioadă, R. Moldova a avut o deschidere fără precedent în materie de politică externă. Putem ilustra asta prin găzduirea Summitului Comunității Politice Europene din 1 iunie 2023, vizitele oficialilor europeni și americani de rang înalt în Republica Moldova, precum și numeroasele vizite în statele occidentale întreprinse de demnitarii din Republica Moldova, volumul asistenței externe, precum și vizibilitatea crescută a Republicii Moldova cauzată de războiul de la hotarele sale, inclusiv pentru că pe aici trec mulți refugiați din Ucraina”, a constatat redactorul-șef al portalului Stopfals.md, Mihai Avasiloaie.

Cine este Vlad Bilețchi

Vlad Bilețchi (29 de ani) a ajuns în atenția opiniei publice promovând mesaje unioniste. În 2014 a fondat Asociația Unirea – ODIP, pe care o conduce până în prezent. În martie 2021, este ales președinte al Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) din R. Moldova. Formațiunea își are originile în România, unde este condusă de George Simion, politician care are interdicție de intrare în R. Moldova. În România, AUR este considerat a fi un partid ce promovează teze pro-rusești și mesaje antioccidentale și eurosceptice. În mai 2022, Bilețchi a plecat de la șefia AUR și din partid. A fost consilier al fostului său coleg de partid Boris Volosatîi, care a fost ales deputat în Parlamentul României în perioada 2020-2022. Este profesor și în prezent predă disciplina „Educație pentru societate” la Liceul Teoretic „Gheorghe Asachi” din Chișinău, al cărui director a fost Boris Volosatîi înainte de a fi ales în Parlamentul României.

Averea și veniturile (modeste) declarate

Vlad Bilețchi a fost consilier local independent în satul Aluatu, raionul Taraclia între 2019-2023, astfel că a fost obligat să depună declarații de avere. În ultima declarație depusă în decembrie 2023, Bilețchi a indicat venit din salariu de 136 de mii de lei anual (aproximativ 11 mii de lei pe lună) de la liceul „Gheorghe Asachi”. Soția lui, Corina Bezer, este angajată la compania „Vocea Media” SRL, care deține postul TV „Vocea Basarabiei”, de unde a declarat un salariu anual de 240 de mii de lei (20 de mii de lei pe lună). De asemenea, mai declară venituri de 117 mii de lei din indemnizații de la CNAS.

În 2022, Bilețchi declara că și-a cumpărat un automobil Volkswagen Passat, pe care arată că a plătit 190 de mii de lei, valoarea de piață fiind de 300 de mii de lei, deoarece mașina ar fi fost procurată accidentată din SUA , la licitație. Mai declară și un automobil Mercedes B 180, pe care l-a cumpărat de la soacra lui cu 20 de mii de lei în 2018. Este fondatorul companiei „Liber Media Consulting” SRL, care gestionează site-ul Libertv.md și președintele Asociației Unirea-ODIP.

Casă nouă, nedeclarată oficial

ZdG a constatat însă că averea modestă declarată oficial de către Vlad Bilețchi a sporit în ultima perioadă. Acesta locuiește împreună cu familia sa într-o casă nouă, de tip townhouse, în orașul Durlești, mun. Chișinău. Locuința nu a fost inclusă în declarația de avere pe care Bilețchi a depus-o în decembrie 2023, deși locuia acolo când a completat declarația. Este un duplex cu două niveluri ce are o suprafață totală de 163,5 metri pătrați, pe care îl împarte cu o altă familie.

Casa în care locuiește Vlad Bilețchi și familia sa. Foto: ZdG

Locuința este înregistrată pe numele mamei sale, Elena Bilețchi și a soțului ei. Terenul a fost achiziționat în septembrie 2020, iar locuința a fost înregistrată în martie 2024. Familia lui Vlad Bilețchi locuiește acolo de mai mult de un an, după cum susțin sursele ZdG. De asemenea, Vlad Bilețchi a publicat mai multe fotografii din această casă încă la sfârșitul anului 2022 și la începutul anului 2023.

Întrebat despre acest imobil și despre banii pentru construcția lui, Vlad Bilețchi a refuzat să răspundă. „Sunt dator să vă dau vreo explicație unde trăiesc eu? Nu cred că sunt dator să dau cuiva vreo explicație. Domiciliul meu oficial nu s-a schimbat. Tot la aceeași adresă, în același apartament.

ZdG: Dacă locuiați în perioada când erați consilier, sunteți obligat să declarați casa.

V. Bilețchi: Dumneavoastră acum vreți să-mi spuneți că eu locuiam și nu am declarat-o?

ZdG: Vă întreb dacă locuiați acolo.

V. Bilețchi: Asta e o întrebare acuzatorie. Aceasta este o întrebare cu tentă acuzatorie. „Știți că dacă ați trăit, înseamnă că trebuia să declarați?” Pornim de la prezumția nevinovăției. Ați pornit de la ea?

ZdG: Dar eu nu v-am acuzat, v-am întrebat.

V. Bilețchi: Mă acuzați indirect printr-o declarație.

ZdG: Ați locuit acolo sau nu?

V. Bilețchi: Nu, nu am locuit nicăieri în afară de apartamentul meu în timp cât am ocupat funcția de consilier local.

Automobil adus din SUA. „Mi-am mai schimbat ceva azi dimineață – lenjeria. Trebuie să vă dau explicații și în această privință?”

Vlad Bilețchi și-a achiziționat recent și un nou automobil, un Lincoln, despre care susține că l-a cumpărat din Statele Unite. El și-a transferat plăcuțele de înmatriculare personalizate – UNR (de la cuvântul „unire”, n.r), pe care le avea la automobilul său vechi, Volkswagen Passat, la noul său automobil. Un asemenea automobil costă pe site-urile de anunțuri din R. Moldova între 15 și 20 de mii de euro, adică minim 300 de mii de lei.

ZdG a constatat că mașina procurată de Bilețchi din SUA s-a vândut la o licitație cu suma de 7,9 mii de dolari. Cu taxe și livrare într-un port din Europa, mașina ajungea să coste 11,4 mii de dolari americani. În acest preț nu este inclus prețul de transport din port spre R. Moldova și nici taxele vamale, care ajung la circa 1850 de dolari. Pozele arată că mașina era accidentată și, deci, urma să fie reparată în R. Moldova.

Automobilul nou al lui Vlad Bilețchi. Foto: ZdG

ZdG: V-ați schimbat numerele? De ce?

V. Bilețchi: Mi-am mai schimbat ceva azi dimineață – lenjeria. Trebuie să vă dau explicații și în această privință?

ZdG: De ce ați renunțat la numărul cu unirea?

V. Bilețchi: Veniți cu mine și o să vă arăt. Mi-am reînmatriculat mașina. Celălalt automobil pe care l-am adus din SUA este acum în reparație și vreau să-mi păstrez numărul de înmatriculare. Respectiv, pe această mașină pe care o s-o vând am pus alte numere obișnuite, iar numerele UNR stau la mine în portbagaj și așteaptă să iasă din reparație mașina.

Raport despre Ziarul de Gardă

Deranjat de întrebările adresate, Bilețchi a ținut să precizeze că el face rapoarte despre ceea ce scrie Ziarul de Gardă.

V. Bilețchi: Eu am făcut raportul Ziarului de Gardă – câte știri sunt despre opoziție și câte despre guvernare.

ZdG: Ce raport ați făcut?

V. Bilețchi: Este mai mare. Pentru mine mi-am făcut un raport. Un raport înseamnă a împărți. A socoti și a împărți: câte știri despre opoziție și câte despre guvernare. Doamnă, noi luptăm cu opoziția sau cu guvernarea? Opoziția este în opoziție, pentru că este slabă și incompetentă. De asta oamenii i-au trimis în opoziție. Guvernarea este cea din care cerem socoteală. Guvernării îi dăm bani.

ZdG: Pentru ce faceți rapoarte? Pentru ce faceți un raport al Ziarului de Gardă?

V. Bilețchi (ironic, n.r.): Pentru Federația Rusă și Vladimir Putin facem rapoarte, doamnă. Și ne plătește în milioane de ruble, pe care le trimite prin cărțile «Mir» trimise de Evghenia Guțul, pe care Guvernul R. Moldova le interzice. Haideți să fim serioși!

Reacțiile lui Bilețchi după discuția cu ZdG

După discuția cu ZdG, Vlad Bilețchi a făcut mai multe postări pe rețelele sociale în care a acuzat ZdG că ar fi implicat într-o „amplă campanie publică de denigrare” în privința lui, că i-am fi adresat întrebări acuzatorii și teze de propagandă „omul rușilor”. „Pregătiți pop-cornul, se apropie alegerile!” – a comentat Bilețchi. De asemenea, el a publicat conversația prin SMS cu reportera ZdG în care a solicitat să-i trimitem înregistrarea integrală a dialogului filmat. L-am informat că înregistrările integrale nu le transmitem nimănui și că o vom publica dacă vom considera necesar.

Ulterior, a publicat o înregistrare video de 10 minute în care a lansat noi acuzații față de ZdG, cum ar fi că întrebările care i-au fost adresate ar fi „o comandă politică pentru a-l denigra pe Vlad Bilețchi, pentru a decupa din context și pentru a crea percepția publică că Vlad Bilețchi este omul rușilor”. Mesajele lui au fost preluate de pe canalul de Telegram „Morari.news” al Nataliei Morari și de pe canalul „Telegraph”.

Discuții pe Whatsapp cu organizatorul protestelor fostului partid „Șor”

În ancheta „#OrheiLeaks: Persoanele publice din telefonul liderului protestelor Partidului Șor”, Ziarul de Gardă a arătat că Vlad Bilețchi a purtat conversații cu Dinu Țurcanu, fostul președinte al raionului Orhei și fostul lider al protestelor organizate de fostul partid „Șor” în 2022-2023. Bilețchi a făcut o transmisiune live de la unul din aceste proteste, iar ulterior i-a trimis lui Țurcanu înregistrarea. În video, Bilețchi spune că „vocea lor (a protestatarilor, n.r.) trebuie să fie auzită”, îl salută pe Dinu Țurcanu și transmite discursul acestuia de pe pragul Procuraturii Generale.

Doboș, tatăl lui Bilețchi

Deși anterior Vlad Bilețchi a negat că tatăl săui este Ruslan Doboș, ZdG a constatat că acesta este totuși tatăl lui în documentele oficiale.

Ruslan Doboș a fost director financiar adjunct al companiei de asigurări „Asito” și un apropiat al controversatului afacerist Veaceslav Platon. Doboș a fost condamnat anterior la 12 ani de închisoare pentru delapidarea averii străine și spălare de bani. Ulterior, pedeapsa lui a fost redusă, acesta fiind eliberat din închisoare în 2018.



„Nu este adevărat, este un fals sfruntat și nici nu vreau să comentez, pentru că cine se scuză, se acuză”, a declarat anterior Vlad Bilețchi la Pro TV. Întrebat cine este tatăl său și cu ce se ocupă, Bilțechi a spus: „Nu vreau să răspund la această întrebare, pentru că articolul este propagandă și este minciună. Răspunsul la această întrebare ar însemna să mă justific. (…) Vă spun foarte clar. Acel om nu este tatăl meu. Atât. Cred că este suficient”, declara Bilețchi în 2021.