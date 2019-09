Sandu-Mogherini, la Bruxelles: UE ar putea acorda două tranșe din ajutorul macrofinanciar până la finele anului 2019

Până la sfârșitul anului curent, R. Moldova ar putea primi cele două tranșe din asistența macrofinanciară oferită de Uniunea Europeană. Despre asta au discutat astăzi, 30 septembrie la Bruxelles prim-ministrul Maia Sandu și înaltul reprezentant al UE pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate, Federica Mogherini. Întâlnirea a avut loc înaintea reuniunii celui de-al cincilea Consiliu de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană de la Bruxelles.

„Astăzi am convenit să actualizăm agenda de asociere și să stabilim noi priorități pe baza cărora să funcționeze acordul de Asociere și Acordul de Liber Schimb în următorii ani. Sprijinul nostru va rămâne condiționat pentru implementarea reformelor. Am reluat plățile pentru sprijinul bugetar în luna inie, am semnat acordul cu Guvernul pentru a efectua programe pentru dezvoltarea durabilă și statul de drept. Deja avem rezultate concrete. Suntem gata să creștem sprijinul financiar și sprijinul pentru consultare, pentru a susține reforma ambițioasă a Guvernului”, a declarat Mogherini în cadrul briefingului de presă organizat după întrevederea cu Maia Sandu.