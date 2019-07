RISE: Hotelul Nobil și studiourile General Media Group, puse sub sechestru de către procurori

Mai multe proprietăți înregistrate pe Finpar Invest SRL, companie de bază în imperiul imobiliar a lui Vladimir Plahotniuc, au fost sechestrate de procurori în cadrul unui dosar pornit pentru spălare de bani. RISE Moldova a reușit să identifice câteva dintre proprietățile sechestrate. Printre ele se numără hotelul de lux Nobil și studiourile în care activează posturile TV: Prime, Publika, Canal 2 și Canal 3.

Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) a emis o decizie la 26 iunie prin care a pus sechestru, pe o perioadă de 15 zile, pe mai multe proprietăți deținute de compania Finpar Invest SRL. Ulterior, CNA a obținut mandat judecătoresc și a aplicat sechestru pe bunurile Finpar. Angela Starinschi, purtătorul de cuvânt al CNA, a declarat pentru RISE că sechestrul a vizat nu doar imobilele Finpar, dar și conturile companiei, măsurile respective fiind luate în cadrul unui dosar penal pentru spălare de bani.

RISE Moldova a reușit să identifice câteva dintre proprietățile înregistrate pe Finpar și sechestrate la cererea ofițerilor CNA. Acestea au o valoare totală de circa 100 de milioane de lei. Prontre ele se numără Hotelul Nobil, dar și studiourile General Media Group de pe teritoriul Moldexpo, care găzduiesc posturile TV: Prime, Publika, Canal 2 și Canal 3, dar și posturile de radio: Publika FM și Muz FM. Într-o discuție cu reporterul RISE, Mihai Pocnea, administratorul companiei Finpar Invest, a negat informația respectivă și spune că nu a primit niciun document în acest sens.

