Primarul unui oraș important anunță că a părăsit Partidul Democrat și că devine „candidat independent”

Primarul municipiului Ungheni, Alexandru Ambros, a declarat, într-un interviu pentru EXPRESUL, că a plecat din Partidul Democrat din Moldova (PDM) și că, la următoarele alegeri locale, va participa în calitate de candidat independent.

În cadrul aceluiași interviu, primarul de Ungheni a declarat că va încerca să obțină un nou mandat ca independent.

„A venit la mine foarte multă lume și a zis: trebuie să mergi în alegeri, pentru că nu ai să poți explica din ce cauză Ungheniul are un primar care, poate, are nevoie de timp ca să capete experiență. Sigur, nimeni nu e de neînlocuit, dar eu cred că e normal să nu pierdem timpul. Trebuie să mergem înainte. Am decis să candidez pentru că vreau să duc la o finalitate logică multe proiecte la care am lucrat. M-a motivat poziția oamenilor. Unii mi-au spus direct: nu ai dreptul să nu candidezi”, susține edilul municipiului Ungheni.