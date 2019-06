PDM solicită audierea în Parlament a ministrului de Externe, după voturile lui Năstase și Batrîncea la APCE

Vicepreședinta Parlamentului, Monica Babuc, a solicitat audierea ministrului de Externe, după ce deputații Andrei Năstase și Vlad Batrîncea au votat pentru revenirea Federației Ruse în cadrul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE). Inițiativa Partidului Democrat nu a fost însă supusă votului, Zinaida Greceanîi menționând că salută decizia luată de cei doi deputați.

„Întrebarea este dacă acești deputați reprezintă cumva poziția statului R. Moldova și care au fost considerentele acestui vot, în sensul în care deputații Poloniei, Ucrainei, Georgiei, au votat împotrivă”, a menționat Monica Babuc.

Președinta Parlamentului, Zinaida Greceanîi, a declarat însă că salută decizia celor două deputați.

„După câte cunosc, mai multe state cu o influență și mai mare au votat pentru revenirea Federației Ruse în APCE. Foarte bine că și deputații noștri au votat. Salut decizia lor de a vota pentru revenirea unui stat atât de importat în această organizați”, a spus Zinaida Greceanîi, fiind aplaudată de deputații socialiști.

După aceste discuții, președinta Parlamentului a declarat că nu va supune votului inițiativa înaintată de Monica Babuc.

Pentru reobținerea dreptului de vot al Rusiei în cadrul Adunării Parlamentare au votat 118 membri, 62 au votat împotrivă, iar 10 s-au abținut. Din delegația Parlamentului R. Moldova la APCE, pentru revenirea Rusiei și-au dat votul deputații Andrei Năstase (PPDA) și Vlad Batrîncea (PSRM). Împotriva acestei decizii s-a exprimat însă deputatul Mihail Popșoi (PAS).

Această decizie înseamnă că Rusia își poate prezenta delegația la APCE la 25 iunie, și respectiv, poate participa la alegerea unui nou secretar general al Consiliului Europei.

În 2014, Rusia a pierdut drepturile de vot ale APCE după preluarea Crimeei și susținerea separatiștilor militari din estul Ucrainei. Rusia a răspuns în 2016 prin boicotarea Adunării și a refuzat din 2017 să plătească contribuția sa anuală de 33 de milioane de euro, aproximativ 7% din bugetul consiliului.