VIDEO Ion Ceban și-a amintit când a fost în Rusia ultima oară: „Era o vacanță”

Ion Ceban, primarul general al Chișinăului și lider al Partidului Mișcarea Alternativa Națională (MAN), a recunoscut că s-a aflat în Rusia cu o zi înainte de declanșarea invaziei asupra Ucrainei, pe 24 februarie 2022. Declarația a fost făcută vineri, 29 august, într-un interviu pentru Euronews România, chiar în ziua lansării oficiale a Blocului Alternativa în campania pentru alegerile parlamentare.

„Pe data de 23 (februarie, n.r.) de aici din R. Moldova, am zburat împreună cu familia spre Moscova pentru că aveam o destinație de turist în vacanță împreună cu familia. Nu este un secret și atunci era Omicron. Era până la Omicron Delta în jumătate de an pentru toate procedurile necesare viză, transport, hotel pe care le pot demonstra foarte simplu. Cu siguranță că vă puteți convinge și dumneavoastră și oricine este interesat, era planificată vacanță.

Ce am făcut pe data de 24 (februarie, n.r.), când am aflat că se întâmpla aceste lucruri (războiul din Ucraina, nr.)? Am venit prin cinci țări până la București. La București am luat taxiul, m-am oprit la Vaslui, am dormit 3 ore și la ora 10:00 dimineață eram la centru de plasament pentru refugiați, care a primit primii refugiați din Ucraina, gestionând procesele nedormit de 25 de ore împreună cu colegii mei, pentru țara mea, pentru cetățenii țării”, a spus Ceban.

Întrebat dacă s-a întâlnit cu cineva la Moscova, inclusiv cu Gudilin, un agent FSB, Ceban a menționat: „Cu nimeni. Exact cum nu m-am întâlnit cu oficiali despre care spuneți dumneavoastră. A fost atunci când am fost la Partidul Socialiștilor în perioada respectivă. Și nu doar eu am fost văzut acolo. Nu cunosc până acuma dacă este agent sau nu. A fost 7 ani în urmă”.

În mai 2025, întrebat dacă este pregătit să dovedească unde se afla în ziua invaziei Ucrainei, așa cum a promis în urmă cu doi ani, după publicarea unei investigații realizate de jurnaliști din Estonia – care susținea că, în ajunul atacului, Ion Ceban și soția sa ar fi zburat în Rusia – primarul a evitat din nou să ofere un răspuns concret. Liderul MAN a promis că va oferi detalii „când va considera de cuviință”.

„Când voi considera de cuviință să dau detalii pe acest subiect, le voi face public neapărat, fără să fiu presat, într-o formulă sau alta, în asemenea condiții. Credeți-mă că ceea ce vă voi arăta, pentru că aici nu ne va ajunge timp, cu materiale, nu va fi pe placul dvs. că mai mult nu o să-mi mai puneți această întrebare”, a menționat Ceban.

Edilul a evitat, inclusiv, să ofere un răspuns clar privind ultima sa vizită în Federația Rusă. Întrebat direct, a declarat că a fost „demult, foarte demult”. A ezitat apoi în calcule, adăugând că „probabil” a fost, dar nu își amintește exact când.