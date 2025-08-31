LIVE TEXT Forțele ruse atacă districtul Kupiansk, rănind două persoane. Război în Ucraina, ziua 1285

UPDATE 16:55 Două persoane au fost rănite în urma atacurilor rusești asupra districtului Kupiansk din regiunea Harkiv. Parchetul regional Harkiv a raportat acest lucru pe Telegram, relatează Ukrinform.

„Conform anchetei, pe 31 august, în jurul orei 10:50, forțele armate ruse au bombardat satul Nechvolodivka din districtul Kupiansk. Un bărbat în vârstă de 47 de ani a fost rănit. La 8:30, orașul Kupiansk a fost atacat. Un bărbat în vârstă de 43 de ani a fost rănit, iar o mașină a fost avariată”, se arată în comunicat.

De asemenea, în această dimineață, forțele ruse au lovit districtul Harkiv. În așezarea Slatyne și în satul Prudianka, clădiri rezidențiale au fost avariate. Nu au fost raportate victime.

UPDATE 13:35 În regiunea Donețk au avut loc 33 de bombardamente într-o zi, iar o femeie a fost ucisă, potrivit Serviciului de Urgențe al Ucrainei.

„În ultima zi, salvatorii din regiunea Donețk au stins 11 incendii cauzate de bombardamentele rusești. În Iverske, trupul unei femei decedate a fost recuperat din dărâmăturile unei case distruse de o dronă. Aproape 10 tone de structuri de construcții au fost demontate”, conform Serviciului de Urgențe.

În Lyman, Dobropilliea, Kramatorsk și Oleksandrivka, case, anexe și mașini, precum și vegetație uscată ardeau. Salvatorii luptă împotriva consecințelor atacurilor ruse, salvând civili.

UPDATE 09:40 Forțele rusești au lansat un atac masiv cu drone peste noapte în regiunea Odesa, afectând infrastructura energetică. Șeful Administrației Militare Regionale Odesa, Oleh Kiper, a raportat acest lucru pe Telegram, potrivit Ukrinform.

„Orașul Cernomorsk și împrejurimile sale au fost cel mai grav afectate. Atacul a afectat infrastructura energetică”, a scris el.

În prezent, peste 29 de mii de consumatori sunt fără electricitate. Lucrările de restaurare au început deja, infrastructura critică funcționează pe generatoare.

De asemenea, locuințe private și clădiri administrative au fost avariate. În unele zone, au izbucnit incendii, dar au fost stinse prompt de serviciile de urgență. O persoană a fost raportată rănită.

Toate serviciile autorizate lucrează pentru a elimina consecințele atacului. După cum a relatat anterior Ukrinform, pe 20 august, un atac cu drone rusești în regiunea Odesa a provocat un incendiu la o instalație de combustibil și energie, rănind o persoană.