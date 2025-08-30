Apelul unei mame care acuză că fiica ei a primit un tratament greșit, prescris de un medic pediatru. Copila a ajuns la spital cu intoxicație severă cu un medicament

O copilă de 7 ani din raionul Hîncești a fost internată de urgență în secția de reanimare în urma unei intoxicații severe cu un medicament. Potrivit părinților, un medic pediatru din cadrul Centrului de Sănătate din Hîncești i-ar fi prescris o doză mult mai mare decât cea permisă pentru vârsta și greutatea acesteia.

În prezent, fata face tratament la o clinică privată, însă mama susține că analizele indică în continuare un proces inflamator în organism. Familia a depus o plângere la poliție și cere să i se facă dreptate. Cazul se află la secția urmărire penală și este în curs de documentare și instrumentare, urmând ca organele de urmărire penală să se pronunțe oficial.

Medicul pediatru acuzat că a greșit tratamentul și-a dat demisia după acest caz, iar Ministerul Sănătății, într-un răspuns la plângerea depusă de mama fetei a indicat că „urmare a eliberării din funcție, discuțiile suplimentare cu aceasta (medicul pediatru) nu au fost posibile”.

„Avea simptome asemănătoare unei crize epileptice. S-a încleștat toată”

Totul ar fi început pe 10 iulie, când părinții s-au adresat la medicul pediatru Elizaveta Pancișina pentru că fata prezenta simptome de vomă. Copilei i s-a prescris tratament. A doua zi, după administrarea a 4 pastile din medicamentul recomandat, starea ei s-a agravat brusc.

„Doamna pediatră ne-a prescris un medicament despre care atunci nu știam, acum știu. A greșit doza de 3-4 ori. A doua zi, după administrare, fetița a început să se simtă rău, avea simptome asemănătoare unei crize epileptice. S-a încleștat toată”, povestește, pentru ZdG, mama fetei, Tatiana Lotca.

Părinții au mers de urgență la spitalul din Hîncești. În timp ce i se acorda primul ajutor, copila ar fi făcut convulsii și a fost transferată la Institutul Mamei și Copilului din Chișinău, unde i s-a făcut hemodializă în secția de reanimare. „Au mai apărut complicații: hepatită, pancreatită, tensiune intracraniană, tensiune arterială foarte mare pentru un copil de 7 ani. Vomita într-una. A fost internată în stare foarte gravă”, relatează mama.

„Fetița era legumă, nu mișca, nu vorbea, ținea ochii țintiți. N-au anunțat poliția, deși au spus că au făcut-o. Când am verificat personal la poliție, ni s-a spus că nu există așa informație. M-am întors la pediatrie, le-am spus că am verificat, și mi-au zis că nu sunt obligați să anunțe, pentru că ei așteptau ca fetița să intre în comă…”, explică Tatiana Lotca. De asemenea, mama afirmă că în extrasul primit de la Institutul Mamei și Copilului, medicii ar fi notat că fata „a înghițit întâmplător cinci pastile”, deși Tatiana nu a declarat niciodată acest lucru.

Sergiu Postolache, medicul de gardă de la Institutul Mamei și Copilului, spune că în fișa medicală a fost trecută clasificarea standard pentru astfel de cazuri. „Sunt clasificări în intoxicație: suicidale, accidentale. La noi, când se internează copilul, ori vine ca suicidal, ori accidental. În ziua aceea erau mai mulți pacienți, poate am scris automat”, a explicat medicul, fiind întrebat de ZdG. Acesta a precizat că fetița a fost transferată imediat ce medicii din Hîncești au semnalat complicațiile.

„Când mi-au spus că are dereglări extrapiramidale, am zis dintr-o dată să fie transferată la noi. Niciodată nu refuzăm cazurile din raioane și am făcut tot ce a trebuit. Copilul de la noi s-a dus normal. Intoxicația cu preparatele celea noi am scos-o”, a menționat Sergiu Postolache.

Potrivit părinților, în urma acestui caz, starea copilei s-a schimbat radical. Ei afirmă că fata, sportivă de la 4 ani și fără probleme de sănătate anterior, a devenit agresivă, are dureri de cap și insomnie, iar o analiză recentă arată „un început de epilepsie”.

„Era un copil liniștit, fără probleme. După această întâmplare am început să lucrăm cu psihologul, deoarece a devenit foarte agresivă, bătea sora mai mică, striga, răspundea dur”, spune Tatiana.

„Ne-a asigurat că nu vom avea complicații, că îi pare rău și că se mai întâmplă”

Părinții susțin că, inițial, pediatra Elizaveta Pancișina și-ar fi recunoscut greșeala, oferindu-le o notă informativă, cu ștampilă și semnătură, în care menționează că s-a ghidat după o aplicație medicală internațională. „Ne-a asigurat că nu vom avea complicații, că îi pare rău și că se mai întâmplă. A spus că e dispusă să ne ajute cu orice, chiar și financiar sau cu medicamente. Noi i-am spus că nu știm ce va fi nevoie… Dar după, a refuzat complet să ne ajute. A spus să ne adresăm la instituție”, relatează mama fetei.

„Doresc să îmi exprim în mod sincer regretul profund pentru evenimentul medical recent prin care a trecut copilul dumneavoastră. În cadrul tratamentului prescris, din neatenție, a fost indicată o doză mai mare de metoclopramid decât cea recomandată pentru vârsta și greutatea copilului. Îmi asum întreaga responsabilitate pentru eroarea apărută. (…) Îmi pasă sincer de sănătatea și siguranța pacienților mei, iar în calitate de medic, sunt deschisă să discut cu dumneavoastră orice nelămurire și să ofer tot sprijinul necesar”, se arată în nota explicativă a doctoriței, consultată de ZdG.

ZdG a încercat să ia legătura cu Elizaveta Pancișina prin apeluri telefonice, dar și prin mesaje pe mai multe platforme, însă aceasta nu a oferit vreun răspuns.

Lilia Tănase, directoarea Centrului de Sănătate Hîncești spune că le-a propus părinților să depună plângere încă din primele zile, dar aceștia au refuzat, motivând că nu vor să lase familia pediatrei fără suport financiar. Ulterior, mama copilei a decis totuși să depună o plângere oficială. „La moment se desfășoară la minister anchetă de serviciu în privința acestui caz”, menționează Lilia Tănase. Potrivit directoarei, pediatra nu mai lucrează în instituție.

„De pe 30 iulie nu mai activează în incinta centrului de sănătate. Ea nu mai este colaboratorul nostru. A insistat foarte mult că nu mai poate să lucreze în așa atmosferă, așa a argumentat ea în cerere. Eu am semnat și ea a fost demisionată din funcție”, afirmă aceasta.

La 26 august Tatiana Lotca a fost informată de Ministerul Sănătății că petiția acesteia a fost examinată, iar ca „urmare a eliberării dnei Pancișina Elizaveta din funcție, discuțiile suplimentare cu aceasta nu au fost posibile”.

Sergiu Mircos, șef al secției securitate publică a Inspectoratului de Poliție Hîncești, a declarat pentru ZdG că este depusă o plângere din partea soților Lotcă, iar cazul se află la secția urmărire penală. „Cazul se instrumentează, se documentează, este totul absolut înregistrat. Urmează să se expună organele de urmărire penală pe compartimentul dat”, a menționat acesta.