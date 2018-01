Părerea expertului: Cât de tehnocrați pot fi miniștrii implicați în politică

La sfârșitul anului trecut, liderul Partidului Democrat din Moldova (PDM), Vlad Plahotniuc, a anunțat că șapte miniștri democrați vor pleca din funcție, iar în locul acestora vor veni persoane profesioniste, tehnocrate. „S-a optat pentru întărirea caracterului tehnocrat şi profesionist al echipei guvernamentale, persoane care să nu se implice în politică, ci în problemele reale ale cetățenilor”, a subliniat democratul. Cu toate acestea, Igor Munteanu, analistul politic și directorul IDIS Viitorul, susține că nu putem vorbi în niciun caz de persoane tehnocrate, când acestea sunt implicate în politică.

„Tehnocrați sunt oameni din serviciul public care nu se plimbă prin partide politice. Tehnocrați sunt medicii, inginerii, profesorii și alții care își fac conștiincios munca, iar persoanele care fac campanie electorală sau devin membri de partid nu mai pot fi numiți tehnocrați, pentru că ei își asumă poziții politice. Cu atât mai mult, funcția de ministru este o funcție politică. Întotdeauna a fost și așa o să rămână. Din punctul meu de vedere, acest Guvern înnoit se va ocupa de menținerea ritmului de angajamente internaționale într-o perioadă electorală. Ceea ce înseamnă că vor avea câteva persoane noi, dar care, evident, vor lucra la aceiași căruță a puterii – carul fiind condus de Partidul Democrat, care are niște obiective foarte clare nu doar de a menține puterea, dar și de a obține o cantitate mai mare a puterii în urma alegerilor parlamentare din acest an. Schimbarea miniștrilor este o decizie tactică de a aduce oameni care să nu fie neapărat oficial legați de PDM, dar care să servească intereselor acestui partid. În acest moment, PDM se ciocnește cu problema încrederii. Toată lumea are ceva să le reproșeze. Unii le reproșează că partidul este condus de oligarhi, alții le reproșează că nu sunt social-democrați, alții le reporoșează că nu sunt un partid pro-european. De aceea au încercat să schimbe ceva”, opinează analistul politic.