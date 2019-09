Fratele lui Năstase s-a lansat în campania electorală pentru circumscripția care cuprinde suburbiile capitalei

Vasile Năstase vrea să câștige mandatul de deputat la care fratele său a renunțat atunci când a decis să ocupe fotoliul de viceministru și ministru al Afacerilor Interne. Fratele lui Năstase a fost înregistrat oficial în campania electorală pentru circumscripția uninominală nr. 33, câștigată de actualul ministru de Interne la alegerile din 24 februarie.

„Nu mi-am dorit niciodată o funcție publică după 1990. Nu mi-am dorit niciodată un fotoliu. Candidatura mea a fost propusă de colegi și cetățeni, de oamenii cu care am protestat. Nu am putut să nu accept această provocare. Vreau un mandat de deputat nu pentru mine, ci pentru cetățenii circumscripției nr. 33 și toți cetățenii R. Moldova. Am mai multe proiecte de legi care vor îmbunătăți situația oamenilor din R. Moldova. Voi face tot posibilul ca cei corupți, care primesc salarii exorbitante de la stat, să fie plafonate la 3-4 salarii medii pe economie”, a spus Vasile Năstase la evenimentul organizat cu ocazia lansării acestuia în campania electorală.