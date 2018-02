(foto) Diploma de master în științe economice a lui Chiril Gaburici

Chiril Gaburici a finalizat studiile de masterat la Universitatea Liberă Internațională din Moldova (ULIM) cu nota medie nouă. Actualul ministru al Economiei și Infrastructurii și-a luat diploma de masterat la 26 ianuarie 2011, când deja de trei ani ocupa funcția manager general la compania Moldcell. Anume în baza acestei diplome, ex-premierul a fost înmatriculat la Universitatea Academiei de Științe a Moldovei (UASM), acolo unde a făcut timp de patru ani studii de doctorat fără a-și lua însă titlul de doctor în economie, deoarece nu a susținut până în prezent teza. Documentul a fost oferit pentru ZdG de către UASM, drept răspuns la o solicitare de informații în care am cerut date despre studiile de doctorat ale lui Chiril Gaburici.

Dacă în 2015, atunci când era premier, acesta menţiona în CV-ul său publicat pe pagina Executivului că face studii de doctorat la Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei (UASM), CV-ul actual, afişat deja pe pagina Ministerului, nu conţine nicio informaţie referitoare la doctoratul său.

Pentru a clarifica aspectul, am apelat instituţia de învăţământ. Am expediat o solicitare de informaţii la UASM, în care am cerut să ni se prezinte, inclusiv, copia diplomei prin care Gaburici a fost înmatriculat, dar şi copia cererii de exmatriculare. La scurt timp, am primit un răspuns în care aflam că ministrul ar fi făcut studii de doctorat cu frecvenţă redusă, în regim de taxă, la specialitatea Economie şi Management în domeniul de cercetare a Institutului Naţional de Cercetări Economice, între 1 noiembrie 2011 – 1 noiembrie 2015.

În acelaşi răspuns se precizează că Gaburici nu are titlul de doctor, deoarece nu a susţinut până în prezent teza. Contactată, Claudia Oltu, şefa Secţiei Cercetare, doctorat şi formare continuă a UASM, a explicat că actualul ministru a susţinut toate examenele şi i-a fost eliberată o adeverinţă prin care se confirmă perioada studiilor, forma de studii, susţinerea examenelor de doctorat şi specialitatea, deoarece potrivit Regulamentului din 2008 privind organizarea şi desfăşurarea doctoratului şi postdoctoratului, acesta are dreptul să susţină teza timp de 10 ani după finalizarea studiilor.

Chiril Gaburici nu a explicat până în prezent cum a obținut dimploma de 11 clase la Gimnaziul nr. 8 din Chișinău, actualul Liceu Teoretic „Ștefan cel Mare”, în baza căruia a fost înmatriculat la studii superioare, deși nu a frecventat instituția de învățământ.

Detalii AICI