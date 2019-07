Dodon: Parlamentul se va convoca mâine pentru a iniția procedura de demisie a lui Eduard Harunjen

Președintele Igor Dodon susține că Parlamentul urmează să se convoace mâine, 9 iulie, pentru a iniția procedura demitere a procurorului general, Eduard Harunjen.

„De mai bine de o lună, împreună cu toată societatea noastră, cu conducerea Parlamentului și a Guvernului Republicii Moldova, i-am cerut dlui Harunjen să-și depună demisia de onoare. Spre deosebire de alți demnitari de stat de rang înalt, Procurorul General actual, instalat în funcție cu semne mari de întrebare sub aspect de legalitate, așa și nu a avut curajul să plece. În aceste condiții Parlamentul Republicii Moldova se va convoca mâine în ședință pentru a iniția procedura de demisie a acestei persoane. Conform legislației Republicii Moldova, imediat după efectuarea procedurilor pe dimensiunea legislativă, voi fi gata să semnez decretul de demisie a Procurorului General”, a scris președintele pe pagina sa de Facebook.

Anterior în spațiul public a fost inițiată o petiție prin care societatea îi cerea procurorului general să își depună cererea de demisie, însă Eduard Harunjen nu a dat curs acestei solicitări.

Conform Legii cu privire la Procuratură, procurorul general poate fi eliberat din funcție înainte de expirarea mandatului, de către Președintele Republicii, în cazul: