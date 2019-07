DOC/ Cât a cheltuit în jumătate de an PAS și PPDA și de unde vin banii

În prima jumătate a anului, partidele PAS și PPDA, aflate de mai bine de o lună la guvernare, au avut cheltuieli modeste comparativ cu cele ale partenerilor lor de guvernare, PSRM. Respectiv, timp de șase luni, partidul condus de Maia Sandu a cheltuit puțin peste 428 de mii de lei, iar cel în frunte cu Andrei Năstase de trei ori mai mult – 1,4 milioane de lei.

Partidul Acțiune și Solidaritate, condus de prim-ministra Maia Sandu a intrat în anul 2019 cu un buget de peste 324 de mii de lei, iar în primele șase luni a reușit să mai acumuleze un milion de lei. Majoritatea sumei, 918 mii de lei, constituie subvenții de la bugetul de stat, alte 106 mii lei reprezintă donații, iar 45 de mii de lei – cotizațiile membrilor de partid.

Tot în această perioadă, PAS a cheltuit 428 559 de lei. Jumătate din această sumă a fost folosită în campania electorală pentru alegerile parlamentare, 86 de mii de lei a costat chiria și întreținerea sediilor, 42 de mii de lei au fost investiți în presă și publicitate, iar deplasările în țară și străinătate au costat puțin peste zece mii de lei.

La 12 iulie, în momentul prezentării la Comisia Electorală Centrală a Raportului financiar pentru jumătate de an, în contul PAS erau 970 de mii de lei.

La fel ca în cazul PAS și marea parte a bugetului pentru jumătate de an a Partidul Platforma „Demnitate și Adevăr” constituie subvenții de la stat: 937 de mii de lei. Din donații, PPDA a adunat puțin peste 108 mii lei, iar cotizațiile membrilor de partid au adus un aport de aproape 8 mii de lei la bunăstarea formațiunii politice.

A cheltuit PPDA 1,4 milioane de lei. Cei mai mulți bani, 1,2 milioane de lei, au fost utilizați pentru întreținerea sediilor, 9 mii de lei au costat serviciile de comunicații, iar în campania electorală pentru alegerile parlamentare au investit doar cinci mii de lei din contul partidului.

Pe 15 iulie, când PPDA a prezentat la CEC Raportul privind gestiunea financiară, în contul formațiunii se aflau 920 de mii de lei.