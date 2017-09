Deputată PLDM: Dacă este nevoie, liderul PDM ia elicopterul și ajunge exact acolo, unde îi trebuie

Deputata Partidului Liberal Democrat din Moldova (PLDM), Maria Ciobanu a venit cu un comentariu, urmare a conferinței de presă pe care a susținut-o astăzi Partidul Liberal (PL). În cadrul conferinței, reprezentanții PL au vorbit despre mai multe încălcări ce țin de sistemul mixt de vot. Ulterior, Ciobanu s-a referit și la liderul PDM, Vlad Plahotniuc, precum și la faptul că PLDM a trecut prin ceea ce se i se întâmplă astăzi PL-ului și că liderului acestuia, Mihai Ghimpu, i se întâmplă exact ceea ce merită.

„Noi, membrii PLDM, am trecut și mai trecem prin ceea ce i se întâmplă astăzi acestei formațiuni politice (PL, n.r.). Am trăit cu toate coardele sufletului fiecare trădare din partea foștilor colegi, care au preferat să scuipe pe conștiința lor, alipindu-se la o Brigadă de hoți în lege. Am auzit în teritoriu, în repetate rânduri, cum sunt intimidați, amenințați, șantajați președinți de raioane, primari, consilieri de ambele niveluri, funcționari în diferite instituții de stat… Dacă este nevoie, liderul PDM ia elicopterul și ajunge exact acolo, unde îi trebuie, pentru a fi „eficient” în a băga groaza în cetățeni.

Se zice că există oameni cărora în viață li se întâmplă ceea ce merită. Analizând retrospectiv acțiunile liderului PL în raport cu noi, PLDM, sunt tentată să cred că el este unul din acei oameni, căruia i se întâmplă exact ceea ce merită. Nu voi detalia, întrucât mi-ar lua mult timp și mi-ar provoca durere…”, a spus Ciobanu.