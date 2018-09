CV-ul și averea noului ministru al Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

Nicolae Ciubuc, care de doi ani deține funcția de director al Agenţiei de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură (AIPA), este noul ministrul al Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, odată cu depunerea jurământului de învestitură în fața președintelui Parlamentului, Andrian Candu, care exercită temporar atribuțiile șefului statului.

Potrivit CV-ului publicat pe pagina instituției, Nicolae Ciubuc a absolvit Facultatea Drept de la Universitatea de Stat din Moldova în 2003. Un an mai târziu, a obținut primul loc de muncă, cel de consultant în Direcția Juridică și Armonizare a Legislaţiei din cadrul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare. După trei ani, în 2007, Ciubuc a devenit șef adjunct al direcției respective și președinte al Consiliului de administrație al întreprinderii de stat „Moldagrotehˮ. Un an mai târziu este desemnat președinte al Consiliului de administrație ÎS „Centrul de standartizare și experimentare a calității producției din conserveˮ. În 2009 își ia titlul de magistru în management public, iar în 2010 își încheie activitatea la Direcția din cadrul Ministerului Agriculturii și devine director adjunct la Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură, funcție care o exercită până în 2016, când este numit, întâi director interimar, apoi director cu drepturi depline al instituției, prin ordinul ex-ministrului Eduard Grama. Între timp, în 2014, acesta a devenit membru al Consiliului de Administrație al SA „Franzeluța” și consilier în raionul Nisporeni. În declarațiile de avere pentru ultimii ani, Nicolae Ciubuc raportează venituri și din calitate de membru al Consiliului de Administrație al ÎS „Centrul Informațional Agricol”.

În octombrie 2014, fosta Comisie Națională de Integritate a inițiat un control sub aspec­tul even­tu­a­lei nede­cla­rări a veni­tu­ri­lor și pro­pri­e­tă­ții de către Nicolae Ciubuc, pe atunci director adjunct al AIPA, după ce presa a scris că acesta locuia într-un imobil de lux din orășelul Durlești și conducea un automobil BMW, bunuri pe care nu le indica în declarația de avere. Contactat de reporterii deschide.md, Ciubuc declara atunci că imobilul „este a cumnatului, care este plecat peste hotare și ne-a rugat să avem grijă de ea cât este în construcție, iar BMW-ul este a unui vecin care mi-a împrumutat-o deoarece eu nu am automobil”.

La 19 februarie 2015, CNI a decis clasarea cauzei deschise pe numele lui Ciubuc, „în legătură cu lipsa încălcării intenționate a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății”. CNI luat decizia după ce a audiat explicațiile lui Ciubuc și pe motiv că „omisiunile admise în conținutul declarației depuse, în opinia Comisiei, sunt neesențiale și nu s-au produs cu rea-credință”.

„Din iulie, 2014, am trecut să locuim, temporar, în locuința din Durlești, locuință care aparține „de jure” mamei soției mele, dar „de facto” aparținând fratelui soției și familiei acestuia, care muncesc de mai mult de 12 ani în Italia”, a fost explicația lui Ciubuc pentru CNI în privința imobilului în care locuiește.

„Recunosc că în perioada campaniei electorale, m-am implicat activ, fiind deseori nevoit să merg în raionele republicii, în afara orelor de program, sau concediu ordinar anual. Astfel, în condițiile în care nu dispun de o mașină proprie, am fost impus de situația să apelez la ajutorul mai multor prieteni sau rude, de la care imprumutam un mijloc sau altul de transpor. Astfel, în perioada respectivă am putut fi văzut și la volanul unui AUDI (Q5), care aparține cumnatei mele (sora soției mele), a unui mercedes (E 200) care aparține tatălui mei, unui alt mercedes care aparține fratelui soției mele, etc. Or, acest lucru nu presupune că aceste mijloace de transport îmi aparțin. Recunosc că m-am deplasat de căteva ori și cu această mașină (BMW – n.r.) , fiind-mi înredințată de bunii mei prieteni de copilărie”, susținea Ciubuc la început de 2015.

În ultima sa declarație de avere și interese, cea pentru 2017, Nicolae Ciubuc indică că locuiește, în aceeași casă din Durlești, care ar aparține familiei cumnatului său, doar că deja în baza unui contract de comodat. Imobilul de 108,3 metri pătrați ar valora 678 073 de lei.

Actualul ministru declară că nu are în proprietate vreun automobil, dar că de anul trecut conduce, în baza unui act de posesie, un BMW525, fabricat în 2006, care ar valora cinci mii de euro.

Din 2014, familia deține, la fel în baza unui act de posesie, un teren intravilan de 0.0607 ha, care ar valora 154 594 de lei.

Anul trecut, familia Ciubuc a avut venituri de 419 725 de lei. Suma este formată din salariul lui Nicolae Ciubuc la AIPA, care constituie, în mediu, câte 26 148 de lei lunar, dividentele în valoare de 28 174 de lei de la „Franzeluța” SA, salariul, de 5 400 de lei, în calitate de membru al Consiliului de administrație al ÎS „Centrul Informațional Agricol” și indemnizația de 5 500 de lei pentru funcția de consilier în Nisporeni. Soția sa, angajată la Centrul Național de Verificare și Certificare a Producției Vegetale și Solului a contribut cu un salariu de 67 775 de lei.

Familia Ciubuc are de restituit până în 2020 două datorii, una în valoare de două mii de euro și alta, de 150 000 de lei.



În 2014, Infotag a scris că Nicolae Ciubuc, pe atunci vicedirector la AIPA, ar fi fost bănuit într-un dosar deschis pe numele unui agent economic, suspectat de tentativă de sustragere a banilor publici în proporții deosebit de mari din Fondul de subvenționare a agriculturii. Ex-directorul AIPA, Petru Maleru, confirma atunci pentru Infotag că la 25 iulie 2014, ofițerii Secției investigare a fraudelor a Ministerului Afacerilor Interne au efectuat descinderi în biroul lui Nicolae Ciubuc și că au ridicat blocul logic al computerului de serviciu.