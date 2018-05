Când şi unde va participa Năstase la dezbateri electorale. De ce nu acceptă invitaţia lui Ceban

Andrei Năstase, liderul Partidului Platforma Demnitate şi Adevăr (PPDA), spune că nu participă la dezbaterile din fața Arcului de Triumf, organizate de către contracandidatul său din turul doi pentru alegerile locale din Chişinău, socialistul Ion Ceban, deoarece acestea reprezintă un „circ regizat de Plahotniuc şi Dodon pentru candidatul lor oligarhic”.

Întrebat de ZdG dacă va participa la dezbateri electorale, liderul PPDA spune că va participa doar la dezbaterile electorale organizate de televiziuni, în conformitate cu legislaţia în vigoare. „Sunt un om care respectă regulile şi legile statului. Particip la dezbaterile electorale organizate de instituţiile mass-media, fie prin reprezentanţi ai echipei mele de specialişti, fie personal, în funcţie de agenda mea în care întâlnirile directe cu oamenii din oraş şi din suburbii au prioritate. Am confirmat participarea la dezbaterile din cel de-al doi-lea tur de scrutin, de săptămâna viitoare, pentru două posturi organizatoare: PRO TV Chişinău şi TV8”, susține Andrei Năstase.

Imediat după afișarea rezultatelor primului tur al alegerilor locale din capitală, care-l fac favorit la fotoliul de primar, Ion Ceban și-a invitat contracandidatul la dezbateri publice zilnice. Invitația socialistului a fost refuzată de candidatul PPDA-PAS-PLDM în aceeași zi, cu explicația că acceptă participarea doar la dezbateri organizate de mass-media în conformitate cu legislația în vigoare. În pofida refuzului, Ion Ceban a instalat în fața Arcului de Triumf din capitală tribune și își așteaptă zilnic contracandidatul, pentru a dezbate împreună principalele probleme ale locuitorilor din mun. Chişinău.

După ce Andrei Năstase a refuzat invitaţia contracandidatului său, socialistul a decis să-i vorbească prin panouri stradale. Astfel, joi, 24 mai, pe străzile Capitalei au apărut nişte panouri electorale cu un mesaj semant de candidatul la funcţia de primar de Chişinău, Ion Ceban. „Andrei nu fugi de dezbateri. Vino fără frică. Să fie primar cel mai profesionist dintre noi”, scrie pe panou.

Năstase spune că a refuzat propunerea lui Ceban de a participa „la circul regizat de Plahotniuc şi Dodon pentru candidatul lor oligarhic şi din respect pentru oameni”. Năstase subliniază că „ştie deja de circul făcut de ei (PSRM şi PD) în Parlament, Consiliul Municipal Chişinău şi alte instituţii ale statului”.

„Andrei Năstase n-a venit nici astăzi. Nici la dezbaterile pe care urma să le organizeze PRO TV în această seară nu va merge. Nu răspunde la telefon, nici la mesaje. De aceasta am instalat panourile în oraș prin care-l invit la dezbateri”, a scris Ion Ceban pe pagina oficială de Facebook.

Declarațiile socialistului cu privire la refuzul lui Andrei Năstase de a participa la dezbaterile de la Pro TV au fost infirmate de către moderatoarea postului, Lorena Bogza. Aceasta a precizat că emisiunea la care au fost invitați cei doi este una obișnuită, nu de dezbateri și că în timp ce Ion Ceban a acceptat din start invitația, Andrei Năstase a declarat că va participa doar dacă nu va pleca într-o deplasare.

„Ieri am discutat cu ambii candidați. Andrei Năstase a spus că joi după-amiază va pleca și a propus, dacă este posibil, să înregistrăm emisiunea. Am luat legatura cu colegii și mi s-a spus când am putea înregistra (pentru asta este nevoie ca regia de emisie să fie liberă – emisiunea se înregistrează cap-coadă, fara pauze, fara montaj). Am propus ora 10.30 pentru înregistrare. Năstase a fost de acord, Ceban a spus că are agenda încarcată și poate doar după-amiază. Întrucât cei doi candidați au avut agende diferite, am decis să renunțăm la ideea de a face emisiunea cu un singur invitat, pentru a nu încălca legea. De ieri suntem în campanie electorală și, potrivit legii, ambilor candidați trebuie să le oferim condiții egale de emisie”, a explicat Lorena Bogza.