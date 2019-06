Articol sponsorizat de PDM în „Politico”. Pavel Filip: „ACUM, în căutarea puterii, a acceptat condițiile Rusiei”

În contextul în care comunitatea internațională a venit cu mai multe mesaje în adresa R. Moldova pentru depășirea crizei politice, Partidul Democrat a decis să își exprime poziția prin intermediul unui articol plătit, semnat de Pavel Filip, care a fost sponsorizat pe site-ul Politico. Filip, care se prezintă drept prim-ministru al R. Moldova, precizează în textul său că Blocul ACUM a acceptat condițiile Rusiei „pentru a transporta R. Moldova în Kremlin”.



În cadrul articolului, Pavel Filip, susține că situația din R. Moldova a fost generată de o operațiune a președintelui rus Vladimir Putin, care a încercat să creeze un guvern ilegal, susținut de Kremlin, în „mijlocul confuziei după alegerile parlamentare, în care niciun partid nu a obținut majoritatea”.



„Aliatul lui Putin în capitala Chișinăului, președintele socialist al Republicii Moldova, Igor Dodon, a încercat să formeze un guvern cu partidul pro-european ACUM. Dar aceste partide au ratat termenul constituțional al țării pentru formarea axei lor de conveniență, iar Curtea Constituțională a decis săptămâna aceasta că vor avea loc noi alegeri pentru a decide viitorul Moldovei. Dodon s-a lăudat că rușii finanțează PSRM cu 800.000 de euro pe lună – o sumă care pune partidul complet la mila lui Putin și a patronilor săi. Ceea ce vrea Putin pentru Moldova – și ceea ce Dodon a cerut partenerului său de coaliție – a fost federalizarea și subjugarea Moldovei la autoritatea rusă”, scrie Pavel Filip.



În textul publicat contra plată pe Politico, Filip se întreabă retoric dacă cetățenii R. Moldova vor mai vota pentru ACUM și vor încuraja coaliția cu PSRM: „Partidul Democrat a refuzat să încheie o înțelegere cu diavolul. Cu regret, ACUM, în căutarea puterii, a fost dispus să accepte condițiile Rusiei și să transporte Moldova în Kremlin, ceea ce înseamnă o încercare de lovitură administrativă. ACUM și socialiștii sunt aparent acum funcționarii lui Putin, dispuși să pună în pericol viitorul democrației noastre și să supună poporul moldovean la voința Moscovei”.



Totodată, Pavel Filip menționează că singura ieșire din instabilitatea politică este organizarea alegerilor anticipate.

Pe site-ul Politico se precizează că textul lui Pavel Filip a fost publicat contra plată de către Partidul Democrat.

În seara zilei de vineri, 7 iunie 2019, Curtea Constituțională, controlată de exponenți ai PDM, a declarat că orice acțiuni ale Parlamentului sunt ilegale, invocând că, potrivit legii, termenul de trei luni în care urma să fie format Guvernul a expirat la 7 iunie.

Totuși, sâmbătă, 8 iunie, coaliția formată din PSRM și Blocul ACUM, inițial, a votat-o pe Zinaida Greceanîi în funcția de speaker. Ulterior, după consultarea cu fracțiunile parlamentare ale PSRM și ale Blocului ACUM, Igor Dodon a desemnat-o pe Maia Sandu, în calitate de candidat la funcția de prim-ministru.

La scurt timp, sesizată de democrați, Curtea Constituțională a decis în mod operativ, fără a vedea actele aprobate de Parlament, că activitatea acestuia ar fi ilegală, la fel și alegerea noului Guvern și a speakerului. Ulterior, din nou la sesizarea deputaților democrați, Curtea Constituțională l-a suspendat din funcție pe Igor Dodon, iar Pavel Filip, asigurând interimatul funcției, a dizolvat Parlamentului și a declarat că la 6 septembrie vor avea loc alegeri parlamentare anticipate.