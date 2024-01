VIDEO Un preot și alte două persoane, garanții omului de încredere al lui Andronachi, figurant în dosarul „Frauda bancară”

UPDATE 14:28 Preotul care a apărut la ședința de judecată în dosarul frauda bancară este starețul Mănăstirii cu hramul „Sfântul Mare Cneaz Vladimir” din Horăști, Ialoveni, arhimandrit Nectarie. Acesta a venit la judecătorie să spună ce cunoaște despre Anatolie Blonschi, om de încredere al lui Vladimir Andronachi. Părintele susține că a aflat despre întoarcerea lui Blonschi în țară din presă și că e gata să fie și garant pentru a-l elibera, notează jurnaliștii de la TV8.

Totuși, nu s-a luat o decizie, ședința de judecată a fost întreruptă.

„Din presă am aflat că s-a întors domnul Anatolie, care se spovedește la mine și care este un enoriaș al mănăstirii noastre și nu am putut fi indiferent pentru ca să stau pur și simplu. Am venit să spun de unde îl cunosc de atâția amar de ani.

Nimeni nu m-a chemat, de bună voie am venit. Sunt persoane garanți, prieteni de-ai lui, care se cunosc de-o viață, eu am venit ca părinte care-l spovedesc și am venit și am spus ce am știut. Dacă o să fie nevoie, o să fiu și garant”, a spus preotul.