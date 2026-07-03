VIDEO O nouă escrocherie în numele BNM: un bărbat din Ialoveni, reținut în flagrant după ce a preluat 140 de mii de lei

Un bărbat în vârstă de 59 de ani, originar din Ialoveni, a fost reținut în flagrant de ofițerii de investigație din Comrat joi, 2 iulie, fiind bănuit că ar fi implicat într-o schemă de escrocherie în care victimele sunt contactate telefonic de persoane care se prezintă drept angajați ai Băncii Naționale a Moldovei (BNM).

Potrivit Poliției, suspectul ar fi acționat împreună cu alte persoane. Aceștia au apelat un bărbat de 42 de ani și, folosind pretexte false, l-au convins să transmită 140 de mii de lei în numerar.

„Intervenția operativă a polițiștilor a dus la reținerea în flagrant a suspectului imediat după preluarea banilor. Întreaga sumă de bani a fost depistată și ridicată, urmând a fi restituită persoanei prejudiciate”, potrivit polițiștilor.

Pe caz a fost inițiată o cauză penală pentru escrocherie săvârșită de două sau mai multe persoane, cu cauzarea unui prejudiciu considerabil.

Suspectul a fost reținut pentru 72 de ore, iar oamenii legii spun că continuă investigațiile pentru stabilirea tuturor persoanelor implicate în schemă.