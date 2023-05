VIDEO Dosarul penal privind finanțarea ilegală a partidului Șor, pe ultima sută de metri înainte de a fi transmis instanței. Conferință de presă organizată de Procuratură privind reținerea Marinei Tauber

Urmărirea penală în cadrul dosarului privind finanțarea ilegală a partidului Șor, în care este vizată deputata Marina Tauber, este la etapa finală, urmând ca dosarul să fie transmis în instanța de judecată. Declarațiile au fost făcute de procurorul anticorupție Ghennadi Epure, înainte ca instanța să se fi pronunțat în privința plasării acesteia în arest preventiv, în cadrul unei conferințe de presă organizată de Procuratura Anticorupție privind reținerea parlamentarei.

„Dat fiind faptul că ne aflăm la o etapă finală a urmării penale, am reușit valorificarea probelor acumulate pe parcursul urmării penale. Având în vedere că aceste probe au prins forma finală, am decis înaintarea demersului privind înlocuirea măsurii preventive liberarea provizorie sub control judiciar în arest preventiv în privința învinuite Tauber Marina.

De aceea, la data de 28 aprilie 2023, am informat contra semnătură avocații asupra faptului că acest demers a fost înregistrat în cancelaria Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana. Știind despre acest fapt, învinuita a decis procurarea biletelor de avion și plecare peste hotarele R. Moldova”, a declarat procurorul Ghennadi Epure.