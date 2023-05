VIDEO Deputata Marina Tauber, escortată de către oamenii legii la izolatorul CNA

Deputata Partidului „Șor” Marina Tauber, reținută luni, 1 mai, la Aeroportul Internațional Chișinău în drum spre Tel Aviv, Israel, a fost escortată de către ofițerii anticorupție la izolatorul Centrului Național Anticorupție, acolo unde va rămâne pentru următoarele 72 de ore. Potrivit avocatului parlamentarei Iulian Balan, încă nu a fost stabilită data ședinței în care instanța va examina plasarea acesteia în arest preventiv.

„Nu avem nici o dată a ședinței, nu am avut nici un act eliberat de un organ competent care ar interzice deplasarea doamnei Tauber peste hotarele țării. Poliția de Frontieră a făcut un abuz, neavând nici un temei legal au stopat-o pe doamna Tauber și au așteptat să vină ofițerii de urmării penală de la CNA care abia atunci au întocmit un act de reținere pentru pretinsa încălcare a măsurii preventive de părăsire a țării, ceea ce nu este adevărat (…).

Procuratura Anticorupție (PA) a anunțat că luni dimineața, 1 mai, deputata Partidului „Șor” Marina Tauber a fost reținută la Aeroportul Internațional Chișinău în drum spre Tel Aviv, Israel prin Istanbul, Turcia.

Potrivit PA, la baza reținerii a stat ordonanța procurorului din Procuratura Anticorupție, emisă tot luni, 1 mai, pe motiv că Tauber „a încălcat condițiile prevăzute de măsurile preventive aplicate” în privința acesteia. Astfel, Judecătoria Ciocana urmează să examineze demersul procurorilor pentru înlocuirea măsurii cu arest preventiv.

Pe 28 aprilie 2023, Procuratura Anticorupție a depus un demers la judecătorul de instrucție să fie înlocuită măsura preventivă liberarea provizorie sub control judiciar cu arest preventiv pe motiv că Tauber a încălcat condițiile măsurii preventive.

Înainte de anunțul PA, Tauber a declarat, într-un live pe Facebook de la aeroport, că urma să plece „în străinătate” pentru o „vizită medicală”.

„A fost depus demers din partea procurorilor ca să fie schimbată măsura în privința mea. (…) Am planificat astăzi să plec în străinătate, deplasarea era planificată de mult. Am nevoie de o vizită medicală. Nu știam că o să fie ședință de judecată în privința mea în legătură cu schimbarea măsurii. Plec doar pe câteva zile. Revin joi dimineața. Am și biletul retur”, a declarat Tauber.