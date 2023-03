VIDEO Curtea Supremă de Justiție are un nou președinte interimar

Magistrata Aliona Miron care a candidat la funcția de membru în Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), din rândul judecătorilor de carieră, dar care nu a promovat evaluarea Comisiei Pre-Vetting, a fost desemnată în funcția de președintă interimară a Curții Supreme de Justiție (CSJ).

Informația despre numirea în funcție a fost confirmată pentru Ziarul de Gardă de către Nina Cernat, președinta interimară a CSM.

„Prin dispoziția din 27 martie 2023, am desemnat-o pe doamna Aliona Miron în calitate de președintă interimară a CSJ”, a declarat Nina Cernat.

Aliona Miron este judecătoare din anul 2009. Ea a activat până în septembrie 2021 doar la Judecătoria Chișinău (la Judecătoria sectorul Râșcani, devenită ulterior Judecătoria Chișinău).

Anterior, ZdG a scris că în 2014 , 2017 și 2019 , judecătoarea a fost evaluată de Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor cu calificativul foarte bine, membrii Colegiului constatând că magistrata nu a fost pedepsită disciplinar, iar numele ei nu figura în dosare pierdute de R. Moldova la CtEDO.

Potrivit informațiilor din declarația de avere și interese pentru anul 2020, familia Miron deține o casă de locuit cu suprafața de 190 de metri pătrați, obținută în 2018 în urma unui contract de înstrăinare a imobilului, cu condiția întreținerii pe viață, o altă casă, de 130 de metri pătrați, obținută în urma unui contract de moștenire, și două apartamente cu suprafața de 140 şi, respectiv, de 76 de metri pătrați, ultimul fiind procurat la preț preferențial într-un bloc construit special pentru magistrații Judecătoriei Râșcani. Familia judecătoarei deține câteva terenuri agricole obținute prin moștenire și două automobile: Volkswagen Multivan, fabricat și cumpărat în 2012 cu 553 de mii de lei, și Mercedes E 220, fabricat în 2004 și cumpărat în 2011 cu 8 mii de euro. Familia Miron mai deține o motocicletă F 8505T, fabricată în 2007 și cumpărată în 2013 cu 17,5 mii de lei. În 2015, soții Miron au contractat o datorie de 5 mii de euro, care urmează să fie rambursată până în 2025, cu o rată a dobânzii de 0 procente.

Înainte de a fi promovată la CSJ, Aliona Miron a declarat pentru ZdG: Știu că în luna mai, dna Luiza Gafton (președinta interimară a CSM de atunci, n.r.) a semnat o scrisoare prin care a transmis înapoi către Comisia Juridică actele mele, pe motiv că nu a fost emis un act în privința mea. Dacă era o hotărâre de refuz, CSM era obligat să se întrunească, să discute din nou și să pună la vot. Dosarul meu s-a restituit printr-o simplă scrisoare, iar lucrul acesta nu este prevăzut de regulament, respectiv, eu am înțeles că dna Gafton a pus în discuție subiectul cu membrii CSM și a trimis actele înapoi la Parlament. Eu nu am fost informată oficial despre aşa ceva. Acum Comisia Juridică trebuie să ia o hotărâre, să propună Parlamentului, sau pozitiv sau negativ, iar Parlamentul să adopte o decizie în acest sens.



Despre avere: Casa primită în 2018 de la părinții mei, în temeiul unui contract de înstrăinare, cu condiția întreținerii pe viață, este în Chișinău. Ei au construit două case identice. Referitor la veniturile lor, eu cred că au fost verificați, pentru că ei au venit din străinătate cu bani și au declarat toți banii. Mai dețin un apartament la sol, în Chișinău, și un garaj într-o curte comună. Le am de când m-am căsătorit, din 1997. Familia mea mai deține un imobil în s.Vălcineț, rl Călărași, moștenire de la socrii mei. Toate astea le-am avut înainte de a deveni judecător, cu excepția unui apartament pe care l-am cumpărat în blocurile construite pentru judecători. Dacă știam că o să fie genul ăsta de discuții, chiar nu-l mai luam niciodată. Împrumutul de 5 mii de euro a fost luat de la un membru al familiei, după ce a vândut casa, mi-a împrumutat acești bani”. Judecătoarea a precizat că este gata să ne prezinte toate actele ce justifică averea pe care o deținea familia sa.

Cum a răspuns magistrata la întrebările Comisiei Pre-Vetting legate de integritatea financiară și etică a acesteia

Pe 30 decembrie 2022, Comisia independentă de evaluare a integrității candidaților la funcția de membru în organele de autoadministrare ale judecătorilor și procurorilor (Comisia Pre-Vetting) a audiat-o pe judecătoarea Aliona Miron, de la CSJ.

Astfel, în cadrul audierilor, membrii Comisiei au adresat judecătoarei Aliona Miron întrebări legate de integritatea financiară și etică a acesteia. În particular, au fost abordate aspecte legate de originea unor depuneri de bani pe un cont bancar, donația unei case, dar și condițiile de oferire a unui împrumut în euro, din partea unui membru al familiei. Întrebările Comisiei au vizat și circumstanțele în care judecătoarea a intrat în posesia unui apartament la preț preferențial, în cadrul programului de îmbunătățire a condițiilor de trai pentru judecători, inițiat de Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani.

Vedeți mai jos cum a răspuns magistrata la întrebările Comisiei Pre-Vetting legate de integritatea financiară și etică a acesteia: