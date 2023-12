Viață de migrant: Muncește în Marea Britanie și a investit într-o locuință inexistentă în R. Moldova

După mai mulți ani de muncă în străinătate, a avut mai multe planuri legate de o posibilă revenire a sa acasă, în R. Moldova, unde și-ar fi putut continua viața în locuința din Bubuieci, suburbie a Chișinăului, pentru care, acum câțiva ani, investise costurile integrale. Dar nu a fost să fie – a rămas fără bani și fără locuință, dar și fără încredere în instituțiile de drept ale statului.

Am discutat cu Olga Verbițchi, migrantă din R. Moldova în Marea Britanie, despre cele întâmplate, în urma cărora a rămas fără bani și fără locuință.

„Am achitat în avans 16 mii de euro, prețul total al unui apartament cu o cameră dintr-un bloc locativ care urma să fie construit în comuna Bubuieci. Administratorul a perfectat un contract făcut de el însuși în biroul său. Mai târziu, am înțeles că un astfel de contract nu are valoare juridică, pentru că în conformitate cu legea, toate contractele pe bunurile imobile, inclusiv cele viitoare, se întocmesc și se autentifică la notar, după care sunt înregistrate la oficiul cadastral. Persoana în cauză, pe nume Sergiu Conțescu, nu mi-a oferit un bon fiscal pentru cei 16000 de euro achitați, dar a indicat în contractul fictiv că a încasat această sumă.

Peste un timp, când am înțeles că administratorul nu construiește nimic, i-am cerut să-mi ofere apartament în alt bloc, ridicat mai devreme. Pentru a stinge un posibil conflict, formal, administratorul mi-a dat cheile la un apartament, tot cu o cameră, despre care a zis că e apartamentul său în care pot locui. Actele însă nu le-a făcut pentru acel imobil, deci, eu nefiind proprietară. În acel bloc sunt vreo 60 de apartamente. Din discuțiile cu alte persoane din acea casă am aflat că nimeni nu deține acte de proprietate asupra locuințelor pentru care au achitat sume mari de bani. Am cerut ca administratorul să meargă cu mine la notar să perfecteze contractul. Am și făcut o programare la un birou notarial, la care administratorul s-a prezentat cu mâinile în buzunare și a refuzat să perfecteze contractul. În prezența avocatului meu, acesta a declarat că ar fi gata să stea câțiva ani după gratii decât să perfecteze contractul, fiindcă după ce va ieși la libertate, va fi «curat»”, spune Olga Verbițchi.

„E straniu că această decizie a devenit posibilă după ce chiar procurorul constatase că 60 de persoane sunt fără acte de proprietari ai apartamentelor pentru care au plătit”

La solicitarea Olgăi, avocatul Veaceslav Ropot a depus o plângere la Inspectoratul de Poliție Ciocana pentru acțiuni de escrocherie. „A fost intentat un dosar penal pe numele administratorului și pe numele fratelui acestuia, care la fel e implicat în schema respectivă. După câteva luni de investigații, avocatul administratorului, un fost polițist, a obținut de la procuror o decizie de clasare a dosarului și e straniu că această decizie a devenit posibilă după ce chiar procurorul constatase că 60 de persoane sunt fără acte de proprietari ai apartamentelor pentru care au plătit, la fel ca și Olga Verbițchi. Important de remarcat că foarte mulți dintre cei care au fost trași pe sfoară sunt migranți, care veneau acasă pentru puțin timp, încercau să-și rezolve problemele și plecau imediat la muncă, să facă bani în continuare. Deci, Olga Verbițchi a rămas fără apartament și fără 16 mii de euro, inclusiv pentru că procurorul l-a scos de sub urmărire penală pe acest administrator, invocând că ar fi o relație civilă. Dar, relațiile civile sunt cele în cadrul cărora există un contract oficial, care, eventual, poate fi anulat în instanța de judecată. În cazul Olgăi Verbițchi avem un contract fals, neautentificat notarial și neînregistrat la oficiul cadastral, iar atunci când e vorba despre contracte fictive, avem de-a face cu legea penală”, explică avocatul, precizând că după ce a fost scos de sub urmărire penală, administratorul a schimbat lacătul la apartament și clienta sa a rămas fără locuință.

„Acțiunile procurorului au fost contestate la superiorul său. Așteptăm o decizie”, spune avocatul care, între timp, a sesizat și Serviciul Fiscal pentru a investiga o eventuală evaziune comisă, instituția însă nu ar fi întreprins nimic în acest sens.

La 22 februarie 2023, oficiul Ciocana al IP a inițiat urmărirea penală a cetățenilor Sergiu și Andrei Conțescu, iar la 17 august 2023, cei doi au fost scoși de sub urmărire penală, cauza fiind clasată, deși s-a stabilit că de la 14 iulie 2021 până la 25 august 2022, SRL „Serelena imobil” și alte persoane nestabilite, prin abuz de încredere, inducere și menținere în eroare, sub pretextul investirii în construcție, au încheiat un contract de vânzare-cumpărare a unei locuințe cu o suprafață de 54 m.p., amplasată pe str. Pietrarilor, 31 din Bubuieci, i-au sustras părții vătămate 16 mii de euro, valoarea a 325 600 de lei, cauzându-i daune în proporții considerabile.

La 17 august 2023, ofițerul de urmărire penală Nicolae Piruțchi a prezentat la Procuratura Chișinău, oficiul Ciocana materialele cauzei și propunerea de a-i scoate de sub urmărire penală pe Sergiu și Alexandru Conțescu și de a clasa cauza „din lipsa elementelor infracțiunii”. Acest lucru se întâmpla după ce în zilele de 8 și 10 august 2023, în cadrul confruntărilor verbale între Olga Verbițchi și Sergiu Conțescu, ultimul a declarat că este gata să-i restituie banii, deoarece din motive tehnice nu mai poate construi blocul în care îi vânduse apartamentul Olgăi.

Versiunea administratorului: „Știți cum lucrează APL-urile? Nici nu refuză, nici nu se mișcă din loc”

Sergiu Conțescu, solicitat de ZdG, a venit cu o cu totul altă versiune a motivelor problemelor celor 60 de familii. „Acolo locuiesc oameni, dar mai suntem în așteptarea finalizării proiectului de aprovizionare cu energie electrică. În 2018 am început construcția, în 2020 a fost finalizată, locuiesc oameni acolo. Da, e un deficit de energie electrică, nu avem un post de transformare ca să asigurăm permanent locuitorii cu curent electric. În 2018-2019, Primăria Bubuieci a emis o decizie și un certificat pentru a fi construit alt post de transformare, ca să ajungă energie electrică suficientă pentru toată lumea. Din 2019 până în prezent nu a fost emis niciun act care ar permite Premier Energy să construiască un post de transformare. Problema se tărăgănează de vreo 5 ani de zile. Nimeni nu ne aude, nimeni nu ne vede. Din câte cunosc, astfel de probleme sunt în sarcina APL. Dacă nu sunt surse pentru proiectare, am solicitat să fac proiectul din contul meu și să-l transmit Primăriei, aceea să-l transmită la operator, iar operatorul să-l pună în planul de dezvoltare și să-l construiască. De 5 ani, chin și osândă, deși nu am cerut ca pământul să-mi fie transmis mie sau firmei mele”, spune Sergiu Conțescu.

Întrebat cum de locuiește lumea acolo în lipsa curentului electric, Conțescu a spus că locuințele sunt aprovizionate cu energie de la un transformator provizoriu. „Cu Olga Verbițchi am semnat un contract de vânzare-cumpărare… Da, nu este înregistrat la cadastru, pentru că mai întâi trebuie să fie făcut un act la notar. Eu nu am luat banii și am fugit. Avocatul doamnei insistase să legitimez toate cele 60 de contracte, dar asta nu poate fi, pentru că nu avem post de transformare. Eu acum mă ocup de soluționarea problemei. Acum Premier Energy e la finalul procesului de proiectare. Știți cum lucrează APL-urile? Nici nu refuză, nici nu se mișcă din loc”, susține Sergiu Conțescu.