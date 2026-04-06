UPDATE „Nuntă de milioane”. Adrian Gologan, fostul ginere al deputatului socialist Pavel Voicu, a fost depistat cu o avere nejustificată

Un fost funcționar al Inspectoratului General al Poliției (IGP) ar avea o avere nejustificată de 2 milioane 514 mii de lei, potrivit unui act de constatare emis de Autoritatea Națională de Integritate (ANI), pe 6 aprilie. Astfel, ANI a constatat existența unei diferențe substanțiale între averea deținută, veniturile obținute și cheltuielile realizate de către Adrian Gologan împreună cu ex-soția sa, pentru perioada 2018-2024, precum și caracterul nejustificat al deținerii acestei averi. Gologan a fost ginerele fostului ministru al Afacerilor Interne, Pavel Vociu.

UPDATE 15:30 RISE Moldova precizează că, acum două săptămâni, redacția a solicitat ANI o explicație cu privire la controlul asupra averii lui Gologan, după ce procesul a durat aproape un an și jumătate, până la emiterea unui act. Solicitarea a fost făcută în contextul anchetei „Tranzacțiile imobiliare ale deputatului Voicu”.

Gologan s-a angajat pentru prima dată la Poliție în 2018. La acel moment nu declara nici casă, nici masă. În 2019 s-a căsătorit cu Paulina Voicu, fiica lui Pavel Voicu, care la acel moment era ministru al Apărării.

ANI a început controlul în urma unei sesizări, care susținea că Gologan pretinde că primește „venituri exorbitante”, sub formă de donații, de peste 4 milioane de lei. Potrivit sesizării, în aceeași perioadă, acesta a achiziționat un imobil evaluat la aproximativ 903 mii de lei și două automobile Volkswagen Passat, model 2016 și 2017, la prețuri declarate între 12 mii și 120 de mii de lei.

Pe parcursul controlului, a fost analizată perioada 2018-2024 și au constatat o serie de achiziții și tranzacții, inclusiv apartamente, locuri de parcare și automobile de lux, printre care un BMW 530E, un Mercedes CLS, un Lexus NX și un Audi Q8. În paralel, au fost examinate și veniturile declarate, inclusiv cele provenite din donații.

Potrivit lui Gologan, suma de milioane, incluse drept „donații”, provine în mare parte din darurile de la nunta organizată în 2019, la un restaurant din Capitală. Potrivit lui, la eveniment au participat peste 300 de persoane.

„În anul 2019 în luna septembrie, a avut loc nunta (…) unde am avut ca oaspeți aproximativ 350-380 de persoane (…) Despre oaspeți vă pot spune că toți au avut un aport financiar pe măsură, în mediu din câte îmi amintesc au pus pe măsură între 250-350 de euro per persoană sau 500-800 euro, plus nașii 10 000 euro, și deja rudele de peste hotare între 2500-12000 euro, în total am ajuns la suma de aproximativ 200 000 euro sau 4 milioane de lei pe care i-am și declarat în declarația de avere și interese personale pentru anul 2019”, se arată în actul de constatare emis de ANI.

Totuși, verificările ANI au stabilit că veniturile în urma evenimentului au fost mai mici.

„Potrivit explicațiilor oferite de persoanele apropiate, anexate la răspunsul supra relatat, ex-soții Gologan au obținut donații bănești în mărime de aproximativ 700 000 MDL”, a constatat ANI.

Acesta a declarat că înainte de nuntă, ar fi primit și patru transferuri în valoare totală de 272 de mii de lei, de la persoane care lucrau la apropiați ai familiei sale stabiliți în Federația Rusă. Totodată, în același interval când a avut loc nunta soților Gologan, acesta a primit transferuri din Federația Rusă, în mărime totală de 284 de mii de lei, care la fel au fost considerate venituri.

Potrivit actului, în anul 2020, diferența dintre venituri și cheltuieli a ajuns la 180 236,5 lei, în 2021 la 2 184 690 lei, iar în 2023 la 149 466 lei.

Adrian Gologan, în apărarea sa, a invocat nunta care a avut loc în 2019, drept motiv pentru care a primit sume în numerar nedeclarate, încercând să explice durata de consumare a mijloacelor financiare. Acesta a reclamat că banii obținuți la nuntă au fost trecuți doar la rubrica „venituri”, nu și la cea privind numerarul disponibil.

„Tot în susținerea acestei concluzii, comunic și faptul că în declarația pentru anul 2020, depusă la data de 24.03.2021, a fost inclusă suma de XXXXX MDL. Sumă care, la rândul său, este invocată în calitate de diferență între venituri și cheltuieli, însă deja pentru anul 2021, conform demersului. În această ordine de idei, vă declar că suma de XXXXX MDL constituie diferența între 4 mln MDL, obținute cu ocazia celebrării căsătoriei în anul 2019, și cheltuielile efectuate pe perioada de până la data de 24.03.2021, însă având în vedere că această sumă a fost declarată pentru prima dată, se creează impresia că reprezintă venituri noi, ceea ce nu corespunde realității, ca urmare a omisiunii admise în completarea declarației”, se arată în actul emis de ANI.

Totuși, ANI subliniază faptul că nunta organizată la data de 7 septembrie 2019, a avut loc anterior depunerii tuturor declarațiilor de avere și interese personale aferente anului 2019.

„Prin urmare, subiectul controlului a avut nu o singură oportunitate, ci cel puțin patru ocazii distincte de a declara corect și complet mijloacele financiare disponibile în numerar, după petrecerea evenimentului care ar fi generat pretinsele disponibilități financiare. Or, în condițiile în care subiectul controlului susține că dispunea de o sumă considerabilă de numerar provenită din evenimentul menționat, este alogic și contrar conduitei prudente a unui funcționar public să omită în mod repetat includerea acestei sume în declarațiile depuse ulterior, mai ales în contextul în care obligația de declarare are caracter personal, continuu și imperativ”, a precizat ANI.

Diferența dintre venituri și cheltuieli care a ajuns în 2023 la 149 466 lei, a fost formată, potrivit ANI, drept urmare a „procurării autoturismului de model BMW 530E XDRIVE, a/f. 2019, contra sumei 500 000 MDL la data de 28.09.2023, care raportată la prevederile Hotărârii Guvernului nr. 936/2022 prin care a fost stabilit cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2023 în mărime de 11700 lei, constituie o diferență în mărime de 12,77 salarii medii lunare pe economie”.

ANI menționează că a transmis cauza în instanța de judecată competentă spre examinare în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate. Totodată, Adrian Gologan se decade din dreptul de a exercita orice funcție menționată la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 133/2016 (subiecţii declarării averii și intereselor personale n.r.) pe o perioadă de 3 ani și se înscrie Registrul de stat al persoanelor care au interdicție de a ocupa o funcție ce derivă dintr-un act de constatare definitiv al ANI.

Gologan poate contesta actul de constatare emis de ANI în termen de 30 zile la Curtea de Apel Centru.