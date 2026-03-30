Sphera Franchise Group extinde prezența KFC în Republica Moldova prin deschiderea primului restaurant în Bălți

Sphera Franchise Group, cel mai mare grup din industria de food service din România, își extinde prezența regională și inaugurează primul restaurant KFC din municipiul Bălți, marcând astfel cea de-a patra unitate a brandului în Republica Moldova. Noua unitate, de tip food court, a presupus o investiție de aproximativ 650.000 de euro și reprezintă a treia inaugurare a Grupului din acest an.

„Suntem bucuroși să aducem KFC pentru prima dată în municipiul Bălți și să fim mai aproape de consumatorii din Republica Moldova. Ne dorim să extindem experiența KFC în comunitatea locală și să continuăm dezvoltarea rețelei pe această piață. După 18 ani de prezență în Republica Moldova, vedem în continuare un interes ridicat pentru brand și suntem încrezători în potențialul de creștere al pieței”, a declarat Costică Mișaca, Director General, KFC Moldova.

Restaurantul este situat în zona de food court a complexului comercial EviMall, pe Strada Nicolae Iorga nr. 5, în municipiul Bălți. Unitatea are o suprafață de aproximativ 170 mp și funcționează zilnic între orele 10:00 și 22:00.

Extinderea vine pe fondul unor rezultate solide înregistrate de Sphera Franchise Group în Republica Moldova. În 2025, piața moldovenească a consemnat cea mai puternică rată de creștere din cadrul Grupului, cu vânzări de 28,3 milioane de lei, reprezentând aproximativ 1,8% din vânzările totale, în creștere cu 19,7% față de anul precedent. Profitul operațional al KFC Moldova a ajuns la 4,4 milioane de lei, în timp ce vânzările în restaurantele comparabile au revenit pe creștere în trimestrul al patrulea al anului 2025.

„Republica Moldova continuă să fie una dintre piețele cu cea mai bună dinamică pentru Grupul nostru. Evoluția din ultimii ani confirmă potențialul acestei piețe și relevanța strategiei noastre de diversificare geografică. Investițiile pe care le realizăm aici contribuie la consolidarea prezenței regionale a Sphera Franchise Group și ne permit să construim un portofoliu echilibrat, capabil să performeze într-un context economic în continuă schimbare”, a declarat Călin Ionescu, CEO, Sphera Franchise Group.

Prima unitate KFC din Republica Moldova a fost inaugurată în decembrie 2008, în centrul comercial Malldova din Chișinău, urmată de un restaurant stradal deschis în 2015, tot în capitală, iar cea de-a treia unitate a fost inaugurată în septembrie 2024, în Port Mall, Chișinău.

În paralel cu dezvoltarea rețelei KFC, Sphera Franchise Group pregătește intrarea brandului Taco Bell pe piața din Republica Moldova, prima unitate urmând să fie inaugurată în trimestrul al doilea al acestui an.

La nivel de design și tehnologie, restaurantul din Bălți este configurat conform celor mai noi standarde internaționale ale brandului, similar cu unitățile KFC din România, oferind clienților multiple opțiuni de comandă și plată pentru optimizarea fluxului în perioadele aglomerate.

Prin deschiderea noii unități, compania creează 25 de locuri de muncă pentru comunitatea locală și contribuie indirect la dezvoltarea altor sectoare economice, inclusiv prin aprovizionarea cu materii prime de pe piața locală, precum legume, băuturi răcoritoare și ambalaje.

Despre Sphera Franchise Group

Sphera Franchise Group este cel mai mare grup din industria de food service din România, deținând companiile care operează în sistem de franciză brandurile KFC, Pizza Hut şi Taco Bell în România și KFC în Chişinău, Republica Moldova și în anumite zone din Italia și de asemenea, brandul Cioccolatitaliani în Italia. Sphera Group a achiziționat și drepturile de franciză pentru deschiderea de restaurante Hard Rock Café în România și Republica Moldova. Grupul deține peste 175 de restaurante pe cele trei piețe și are aproximativ 5.000 de angajați. Sphera Franchise Group este listată pe Bursa de Valori București din 2017, sub simbolul SFG, fiind singura companie din HoReCa inclusă în indicele principal BET, precum și în indicii MSCI Frontier Markets.