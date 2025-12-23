Fosta șefă din Serviciul Vamal, Daniela Furtună, ar avea avere nejustificată de peste 2,2 milioane de lei

Ex-șefă a Secției clasificarea mărfurilor din cadrul Serviciului Vamal, Daniela Furtună, ar avea o avere nejustifiactă de 2 milioane 296 mii 348 lei, potrivit unui act de constatare emis de Autoritatea Națională de Integritate (ANI), pe 23 decembrie. În prezent, Furtună deține funcția de șefă a Direcției politici de reglementare a mediului de afaceri din cadrul Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED).

Controlul efectuat de ANI a arătat că, pe parcursul anilor 2017, 2018, 2019 și 2023, Daniela Furtună a cheltuit sume care depășesc cu mult veniturile legale obținute, inclusiv salarii, împrumuturi și alte surse declarate, fiind stabilită o diferență substanțială între averea dobândită și veniturile reale.

Potrivit actului, doar în anul 2017 diferența dintre venituri și cheltuieli a ajuns la 955.171 lei, în 2018 la 450.335 lei, în 2019 la 763.481 lei, iar în 2023 la 127.361 lei, aceste sume cumulând peste 360 de salarii medii lunare pe economie, mult peste limita prevăzută de lege pentru a fi calificată drept diferență substanțială, care este de 20 de salarii.

În perioada verificată, Daniela Furtună a procurat, printre altele, un apartament de 92 de metri pătrați, achiziționat în anul 2022 la prețul de 94.000 de euro, iar plățile aferente au fost realizate inclusiv prin depuneri în numerar.

„Apartamentul nr. XXXXX, cu suprafața de 92 m.p, cu nr. cadastral XXXXX, amplasat în XXXXX, dobândit în temeiul Contractului de vânzare-cumpărare nr.1-465 din 02.09.2022, la preț de 94000 Euro”, este menționat într-o sesizare înregistrată de ANI.

Totdată, controlul ANI nu s-a limitat doar la Daniela Furtună, ci a fost extins asupra concubinului acesteia, precum și asupra membrilor familiei, întrucât a fost constatată existența unei relații stabile și a unui trai comun, chiar dacă aceasta nu a fost declarată oficial în declarațiile de avere și interese personale.

„Concubin/concubină– partenerul/partenera împreună cu care subiectul declarării a conviețuit și a deținut, a folosit sau a dispus în comun de unul sau mai multe bunuri în anul fiscal precedent, fără încheierea căsătoriei. Se prezumă că au calitatea de concubin/concubină persoanele care, pe parcursul anului fiscal precedent, au locuit împreună cel puțin 183 de zile”, se arată în actul emis de ANI.

Deși Daniela Furtună a susținut că nu se află într-o relație de concubinaj și că operațiunile financiare problematice ar fi fost realizate exclusiv de concubin, ANI a respins aceste explicații, invocând mai multe probe, inclusiv faptul că cei doi au copii comuni, au avut domiciliu comun, au efectuat călătorii repetate împreună peste hotare și au avut relații financiare directe, inclusiv un contract de împrumut încheiat între părți act ANI .

„În legătură cu întrebarea privind relațiile mele cu dl XXXXX, născut la XXXXX, menționez că între mine și tatăl biologic al copiilor mei există o relație de colaborare și respect reciproc, în special în ceea ce privește creșterea, îngrijirea și educarea copiilor. De asemenea, există un acord privind un împrumut acordat, având ca scop îmbunătățirea condițiilor de trai pentru copii. Referitor la întrebarea dacă mă aflu în relație de concubinaj cu dl XXXXX, născut la XXXXX, menționez că, în perioada 2000-2014, am fost parteneri. Totuși, din cauza neînțelegerilor personale și divergențelor religioase, am decis să ne separăm. Subliniem că nu deținem bunuri comune în proprietate și nu avem încheiate acorduri sau relații contractuale privind folosirea sau dispunerea bunurilor în comun”, a declarat Daniela Furtună.

ANI mai notează că nașterea a unui copil comun reprezintă o probă a existenței unei relații stabile. La fel, cum și deplasările comune spre locații ca Nice, Antalya și altele, dar și tranzacțiile financiare demonstrează existența unui regim de viață comun.

„În circumstanțele în care, potrivit Hotărârii Guvernului nr.834/2008, datele cu caracter personal prelucrate în cadrul Sistemului informațional integrat al Poliției de Frontieră sunt stocate pe o perioadă care nu va depăși 5 ani ulterior se distrug în mod automatizat, inspectoarea de integritate nu a avut acces la traversările de până la 28.11.2019, însă faptul conviețuirii împreună este demonstrat și prin faptul că la 22.10.2022, dl XXXXX traversează împreună cu dna Furtuna Daniela frontiera RM cu automobilul deținut în proprietate de către dl XXXXX, la 11.11.2022 la fel au o ieșire împreună peste hotarele RM cu intrarea la 15.11.2022. La 03.09.2023 ultimii au o ieșire prin Aeroportul Chișinău cu direcția Antalya, cu revenirea la 10.09.2023. La 27.07.2022, ultimii au o ieșire împreună prin Aeroportul Chișinău, cu direcția Nice, cu revenirea în RM la 03.08.2022”, argumentează ANI.

În concluzie, ANI a constatat că averea deținută de Daniela Furtună și persoanele apropiate acesteia are caracter nejustificat, fiind dobândită în perioada exercitării funcției publice, și a dispus încetarea raporturilor de muncă, transmiterea cauzei în instanța de judecată și inițierea procedurii de confiscare a averii nejustificate.

