Un taximetrist ar fi lovit un pieton, după care ar fi fugit de la fața locului, spunând angajatorului că ar fi lovit un câine: Corpul unui bărbat, găsit pe marginea drumului de către polițiștii din Ialoveni

Polițiștii au identificat automobilul implicat în accidentul rutier produs în seara de luni, 8 septembrie, pe traseul R3, în urma căruia un bărbat, cu vârsta aproximativă de 40- 45 de ani, a fost găsit decedat, pe partea carosabilă. Șoferul, care conducea o mașină în regim de taxi, a fost reținut de oamenii legii.

În seara zilei de luni, aproape de ora 23:00, Inspectoratul General al Poliției (IGP) a comunicat că polițiștii din Ialoveni investighează circumstanțele în care un bărbat, cu vârsta aproximativă de 40- 45 de ani, a fost găsit decedat, cu puțin timp înainte, pe partea carosabilă.

Cadavrul a fost depistat de angajații Serviciului accidente rutiere al Inspectoratului de Poliție Ialoveni, aflați în timpul activităților de patrulare pe traseul R-3, Chișinău–Hîncești. Preliminar, oamenii legii au presupus că bărbatul ar fi fost lovit de un automobil, al cărui conducător a părăsit locul accidentului.

În urma măsurilor speciale de investigație și a acțiunilor de cercetare desfășurate, polițiștii ar fi identificat automobilul implicat în accidentul rutier.

„Este vorba despre un Hyundai, utilizat în regim de taxi. Totodată, polițiștii au stabilit identitatea șoferului care a părăsit locul accidentului. Bărbatul, în vârstă de 42 de ani, a fost reținut în conformitate cu prevederile art. 166 din Codul de procedură penală. Potrivit informațiilor acumulate în cadrul investigației, după producerea accidentului, acesta a lăsat automobilul la baza unității de taxi, invocând faptul că ar fi lovit un câine”, a comunicat IGP.

Polițiștii continuă acțiunile procesuale pentru stabilirea identității pietonului implicat în accident.