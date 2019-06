Un avocat cheamă lumea la protest în fața Procuraturii Generale: Mâine poți fi tu urmărit ilegal și abuziv!

Eduard Digore, avocat din Chișinău, cheamă lumea la proteste în fața Procuraturii Generale. Evenimentul este preconizat pentru ziua de luni, 24 iunie 2019, ora 18.00. “Trebuie să uităm ce funcție avem, ce profesie exercităm, indiferent că ești funcționar, jurnalist, mecanic, antreprenor. Mâine poți fi tu urmărit ilegal și abuziv!”, scrie avocatul în mesajul prin care îndeamnă lumea la protest.

“A venit momentul să discutăm despre Cultura protestelor! Despre Renașterea națiunii! Aici și acum trebuie să spunem pasul. Toți la manifestație împotriva celor care conduc și controlează instituțiile capturate”, scrie avocatul.

“Cred că este momentul să arătăm ceva, să probăm că nu suntem ratați, că suntem luptători pentru valorile europene, că ne pasă de soarta noastră și a generațiilor viitoare. Astăzi, nu mâine, trebuie să ne apărăm valorile cum putem, inclusiv prin ieșirea în stradă. Poporul trebuie să-și elibereze instituțiile capturate, si anume: Curtea Constituțională, Procuratura (nu doar procurorul general, ci și celelalte – PCCOCS, Procuratura Anticorupție, Procuratura Municipala), CSM, CSP, Serviciul Vamal și Fiscal…”, scrie Digore.

“Eu, luni, ora 18.00, voi fi în fața Procuraturii Generale. Tu, dacă vrei, dacă îți pasă, te aștept alături. Trebuie să uităm ce funcție avem, ce profesie exercităm, indiferent că ești funcționar, jurnalist, mecanic, antreprenor. Mâine poți fi tu urmărit ilegal și abuziv”, afirmă avocatul, chemând lumea la protest.