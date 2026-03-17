Un angajat al ASP din nordul țării care ar fi facilitat obținerea permiselor de conducere, trimis pe banca acuzaților pentru trafic de influență și corupere pasivă

Un angajat din cadrul Secției de Înmatriculare a Transportului și Calificare a Conducătorilor Auto din municipiul Bălți (S.Î.T.C.C.A. Bălți) a Instituției Publice „Agenția Servicii Publice”, învinuit de comiterea infracțiunilor de trafic de influență și corupere pasivă, a fost trimis pe banca acuzaților, a anunțat Procuratura Anticorupție (PA) marți, 17 martie.

Potrivit probelor administrate de PA, în luna octombrie 2023, susținând că are influență asupra unor persoane publice din cadrul S.Î.T.C.C.A. Bălți, responsabile de examinarea practică a candidaților la obținerea permisului de conducere, ar fi acceptat și primit 300 de euro pentru a exercita influență asupra membrilor comisiei de examinare auto, pentru favorizarea promovării probei practice la categoria „CE” de către un candidat care anterior nu a promovat examenul.

Totodată, învinuitul, având în atribuțiile sale examinarea candidaților la proba practică pentru obținerea permisului de conducere, ar fi acceptat și primit 600 de euro pentru favorizarea promovării probei practice la categoria „B” de către o candidată, aplicând calificativul „admis”.

Bărbatul nu își recunoaște vina. Cauza penală a fost transmisă pentru examinare în fond la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.

Pentru infracțiunea de trafic de influență, legea prevede pedeapsa sub formă de amendă în mărime de la 100 de mii la 150 de mii de lei sau cu închisoare de până la 6 ani, cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate, iar infracțiunea de corupere pasivă se pedepsește cu închisoare de la 3 la 7 ani cu amendă în mărime de la 200 de mii la 300 de mii lei, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții publice sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 5 la 10 ani.

Pentru garantarea executării pedepsei amenzii și pentru asigurarea unei eventuale confiscări extinse, a fost aplicat sechestru asupra mijloacelor bănești în sumă de 58 300 de euro și asupra unui bun imobil aflat peste hotarele R. Moldova, deținut de către învinuit prin intermediul unei terțe persoane.