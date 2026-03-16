Primărița din Durlești, Eleonora Șaran, cercetată într-un dosar privind înstrăinarea ilegală a unor terenuri, rămâne în arest

Primărița din Durlești, Eleonora Șaran, vizată într-un dosar privind înstrăinarea ilegală a unor terenuri, rămâne în arest preventiv. Curtea de Apel Centru a respins luni, 16 martie, recursul depus de avocatul acesteia împotriva deciziei Judecătoria Chișinău prin care a fost plasată în penitenciar.

Solicitată de Ziarul de Gardă, Adela Roșca, purtătoarea de cuvânt a Curții de Apel Centru, ne-a confirmat că instanța a respins recursul avocatului împotriva încheierii de aplicare a măsurii preventive.

Am încercat să obținem un comentariu din partea lui Sorin Tighinean, avocatul primăriței din Durlești, însă are telefonul deconectat. Apărătorul a declarat anterior că „nu există absolut nicio probă care să demonstreze vinovăția” clientei sale și că primărița „este gata să ofere tot suportul anchetei”.

Detalii despre dosarul privind deposedarea administrației publice locale Durlești

Pe 27 februarie, organele de drept au efectuat 50 de percheziții într-un dosar privind deposedarea administrației publice locale Durlești. În cadrul dosarului sunt vizați primărița Eleonora Șaran, viceprimarul Mihail Enachi, ingineri cadastrali, șeful adjunct al Serviciului cadastral teritorial Chișinău, consilieri locali, precum și beneficiari finali ai schemelor de înstrăinare a terenurilor. Potrivit unui comunicat al Centrului Național Anticorupție (CNA), prejudiciul estimat ar fi de peste 15 milioane de lei.

„Ofițerii CNA, în comun cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, desfășoară astăzi (vineri, 27 februarie, n.r.) ample acțiuni procesuale într-o cauză penală pornită pe fapte de escrocherie, ce vizează deposedarea administrației publice locale Durlești de mai multe terenuri situate în intravilanul localității”, a precizat CNA.

Potrivit materialelor cauzei, bănuiții ar fi pus la punct o schemă complexă prin care au deposedat Primăria Durlești de terenuri intravilane.

Potrivit CNA, aceștia ar fi falsificat extrase cadastrale și titluri de proprietate în lipsa unor documente justificative, facilitând astfel atribuirea ilegală a terenurilor. Ulterior, loturile ar fi fost cumpărate la un preț simbolic de 100 000 de lei, apoi revândute unor beneficiari reali cu sume cuprinse între 38 000 și 39 000 de euro. Cumpărătorii finali erau adesea dezvoltatori imobiliari interesați de consolidarea terenurilor pentru proiecte de construcție masive.

Opt persoane au fost reținute pentru 72 de ore. Ulterior, primărița de la Durlești, Eleonora Șaran, a fost plasată în arest pentru 30 de zile. La fel s-a întâmplat și în cazul viceprimarul orașului, Mihai Enachi, precum și al altor două persoane.

Pe 2 martie 2026, Sorin Tighinean, avocatul primăriței din Durlești, Eleonora Șaran, vizată într-un dosar privind înstrăinarea ilegală a terenurilor, a anunțat că a contestat decizia instanței prin care aceasta a fost plasată în arest preventiv pentru 30 de zile. Totodată, apărătorul susține că „nu există absolut nicio probă care să demonstreze vinovăția” clientei sale și că primărița „este gata să ofere tot suportul anchetei”. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe de presă la care au fost prezenți și copiii lui Șaran.

De asemenea, avocatul a spus că „dosarul nu conține elemente care să demonstreze existența vreunui prejudiciu sau vreunui pericol real pentru ordinea publică”.

„(…) Nimeni nu trebuie condamnat înainte de o hotărâre judecătorească definitivă. Avem convingerea că în jurul acestui dosar există circumstanțe și interese care vor deveni clare pe parcursul următoarelor zile. Nu trebuie de așteptat foarte mult timp (…). Ne adresăm organelor de drept și solicităm ca investigația să fie efectuată într-un mod atent, să fie obiectivă și echidistantă (…). Dumneaei este gata și disponibilă să ofere tot suportul anchetei (…)”, a declarat avocatul Eleonorei Șaran.