Ședință în dosarul accidentului de la Boldurești: a fost finalizată cercetarea probelor

Curtea de Apel Centru a finalizat miercuri, 13 mai, cercetarea probelor în dosarul în care fostul primar din Boldurești, Nicanor Ciochină, a fost condamnat la șapte ani de închisoare pentru că l-a lovit mortal pe Mihăiță, un băiat de 14 ani, și a părăsit locul crimei, a transmis Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).

Conform PCCOCS, ședința a fost întreruptă la solicitarea avocatului lui Ciochină. Acesta a solicitat termen de pregătire pentru dezbaterile judiciare.

Ion Andronache și Nicanor Ciochină se află în arest, conform deciziei primei instanțe.

Fostul primar din Boldurești a contestat condamnarea la șapte ani de închisoare. Avocații solicită achitarea lui Ciochină.

Mama băiatului, Raisa Ciurel, a reacționat, afirmând că reluarea procesului o obligă să retrăiască durerea de la început.

„Când am crezut că totul s-a sfârșit, primesc o scrisoare în care sunt anunțată că o luăm iarăși de la capăt. Pentru cei care mă judecă că am luptat pentru ca Ciochină să-mi dea bani, veniți să vă dau și vouă că mie mi-a dat prea mulți. Lupt pentru fiul meu, lupt pentru inima mea, care astăzi trebuia să fie absolvent, să mă bucur de succesele lui, însă din cauza unui criminal acest îngeraș de copil mă așteaptă la margine de cimitir. Dacă am greșit cu ceva, voi fi judecată doar de Dumnezeu și nu-mi pasă ce vorbesc unii pe la spatele meu. Cine are curaj, îmi poate zice totul în față. Însă, sincer nu doresc la nimeni ca să ajungă să strângă în brațe crucea copilului, pentru că mai mare durere nu există pe acest pamânt”, a fost mesajul, Raisei Ciurel, mama lui Mihăiță.

Dosarul a fost repartizat judecătorului Ion Bulhac, despre care în iunie 2025, ZdG a scris că nu a promovat evaluarea integrității, iar în noiembrie 2023, Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) nu a susținut transferul temporar al judecătorului de la Curtea de Apel Chișinău la Curtea Supremă de Justiție (CSJ).

Totuși, în noiembrie 2025, CSM a respins raportul Comisiei, fiind trimis la reevaluare.

Ion Bulhac a făcut parte din completul de judecată de la Curtea de Apel Chișinău care a pronunțat decizia de condamnare la 15 ani de închisoare cu executare în penitenciar de tip închis în privința lui Ilan Șor. Decizia de condamnare în dosarul Șor a fost emisă de un complet format din trei magistrați: Ion Bulhac, judecător raportor, Galina Moscalciuc și Marcel Juganari.

Bulhac a fost numit judecător în iulie 2002. Până în decembrie 2004 a activat la Judecătoria Anenii Noi, după care a fost transferat la Judecătoria Ciocana din Chișinău. În aprilie 2017 a fost numit în funcția de judecător la Curtea de Apel Chișinău.

Nicanor Ciochină a fost condamnat în prima instanță la 7 ani de închisoare cu executare, în dosarul privind accidentarea mortală a unui copil de 14 ani, fiindu-i stabilită pedeapsa în penitenciar de tip DESCHIS. ZdG a scris că aceasta prevede mai multe facilități pentru condamnați, inclusiv dreptul de a munci în afara închisorii și chiar posibilitatea de a nu dormi în penitenciar.

Conform hotărârii cu privire la aprobarea Statutului executării pedepsei de către condamnaţi, aprobată de Guvern în 2006 „deţinuţii penitenciarelor de tip deschis sînt întreţinuţi fără pază, dar sub supraveghere permanentă. În intervalul de timp de la deşteptare pînă la stingere se pot deplasa liber pe teritoriul penitenciarului în limitele stabilite de administraţia penitenciarului. Cu permisiunea administraţiei pot să se deplaseze fără supraveghere în afara penitenciarului, dacă acest lucru este necesar în legătură cu munca exercitată, instruirea sau în caz de boală.”