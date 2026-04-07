Nicanor Ciochină și Ion Andronache rămân în arest, până la o decizie finală a Curții de Apel

Marți, 7 aprilie 2026, a avut loc prima ședință la Curtea de Apel Centru, în cadrul căreia procurorii PCCOCS a reprezentat acuzarea de stat în dosarul trimis în judecată recent, privind accidentul de la Boldurești soldat cu moartea unui adolescent de 14 ani, contestat de către fostul primar Nicanor Ciochină și complicele său – Ion Andronache.

Potrivit PCCOCS, ședința a fost întreruptă până la expunerea pozițiilor altor 3 avocați ai celor 2 condamnați, care nu au putut fi prezenți.

„Totuși, între timp, instanța s-a pronunțat și cu privire la cererea avocaților de anulare ori înlocuire a arestului preventiv cu o măsură mai blândă. Așadar, instanța le-a respins (ca inadmisibilă) cererea avocaților și a decis continuarea mǎsurii arestului preventiv al condamnaților”, comunică Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale.

Procurorii PCCOCS urmează să reprezinte acuzarea de stat în continuare, în cadrul ședințelor Curții de Apel Centru, în vederea menținerii hotărârii de condamnare a celor doi, care între tinp beneficiază de prezumția nevinovǎției, potrivit legii.

Acuzațiile aduse de procurori

Nicanor Ciochină este învinuit că, pe 19 februarie 2024, l-a accidentat mortal pe Mihai Beșliu și a fugit de la locul faptei. Potrivit anchetei, înainte de a fi prins, pe 21 februarie, fostul primar din Boldurești ar fi încercat să ascundă urmele accidentului, înscenând o altă coliziune cu implicarea mașinii deteriorate. Ulterior, a fost reținut și complicele lui Ciochină, un medic stomatolog, Ion Andronache. Acesta l-ar fi ajutat pe Ciochină să găsească o mașină identică celei implicate în accident și să monteze plăcuța cu numărul de înmatriculare pe o altă mașină. Andronache riscă până la trei ani de închisoare, iar Nicanor Ciochină – până la șapte ani de pușcărie. Înainte de a ajunge primar de Boldurești, Nicanor Ciochină a fost, timp de cinci ani, șeful Inspectoratului de Poliție Nisporeni.