Ședința Comisiei de licențiere a UAM în cadrul căreia urmau să fie examinate dosarele celor 69 de candidați care au solicitat accederea în avocatură, amânată din lipsă de cvorum

Ședința Comisiei de licențiere a Uniunii Avocaților din Moldova (UAM) în cadrul căreia urmau să fie examinate marți, 25 ianuarie, dosarele celor 69 de candidați, printre care foști și actuali procurori, dar și foști judecători, care au solicitat accederea în avocatură, a fost amânată.

Solicitat de Ziarul de Gardă, președintele Comisiei de licențiere a UAM, Adrian Tăbârță, ne-a comunicat faptul că ședința programată pentru astăzi, 25 ianuarie, nu a avut loc din lipsă de cvorum.

„Dosarele nu vor fi examinate astăzi, deoarece potrivit articolului 43 alin (3), indicele 1, Comisia este deliberativă în momentul în care sunt prezenți 9 membri ai Comisiei de licențiere. Noi nu am putut să examinăm dosarele, ținând cont de faptul că am fost prezenți doar 7 din 11 și astfel conform legii nu am putut să examinăm. Nu a fost cvorum. Încă nu am stabilit data când va fi (…). Preconizăm să ne întrunim în perioada următoare, dar când anume încă nu am stabilit. Acest lucru trebuie să-l coordonăm cu membrii Comisiei, când au posibilitate, căci fiecare are dosare, activitate”, a declarat Tăbârță pentru ZdG.