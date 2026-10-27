Șase kilograme de PVP, ascunse într-o valiză depistată la vama Leușeni: Trei persoane au fost trimise în judecată

Trei cetățeni ai Ucrainei, doi tineri de 22 și 26 de ani din orașul Nicolaev și o femeie de 41 de ani din Kiev, au fost trimiși în judecată în dosarul celor șase kilograme de droguri de tip PVP, cunoscute drept „sare”, depistate la vama Leușeni în martie 2026. Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), drogurile ar fi fost aduse din Polonia și urmau să fie distribuite în mai multe orașe din R. Moldova.

Conform procurorilor, femeia ar fi ascuns drogurile sub căptușeala unei valize, care a fost transportată cu un microbuz de pe ruta Iași–Chișinău. Transportul s-ar fi desfășurat sub supravegherea unei alte femei, în privința căreia urmărirea penală continuă.

PCCOCS precizează că drogurile au fost ridicate la vamă înainte să ajungă pe străzile din Chișinău, Bălți și Ungheni. Potrivit anchetei, acestea urmau să fie plasate în ascunzișuri, iar clienții ar fi primit prin aplicația Telegram locația exactă de unde să le preia.

„Drogurile au fost ridicate la vama Leușeni, înainte să ajungă pe străzile Chișinăului, Bălțiului și Ungheniului”, menționează PCCOCS.

Ulterior, oamenii legii au efectuat percheziții în locuințele din Chișinău în care drogurile ar fi urmat să fie depozitate. Acolo au fost depistate și alte două tipuri de substanțe interzise: amfetamină și marijuana, care, potrivit materialelor dosarului, ar fi fost aduse de femeia inculpată din Odesa.

Anchetatorii susțin că, după capturarea transportului de droguri, membrii grupului ar fi planificat să-și mute locul de activitate, invocând că „în Chișinău poate fi periculos”.

Cei trei inculpați au fost plasați inițial în arest preventiv, la solicitarea procurorilor PCCOCS. Ulterior, Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a dispus arestul la domiciliu pentru femeie și unul dintre tineri. În cazul celui de-al doilea tânăr, măsura preventivă nu a fost prelungită de instanță, iar Curtea de Apel a anulat-o. Ulterior, instanța a dispus arestarea acestuia pentru 30 de zile, însă inculpatul ar fi reușit să se ascundă și a fost anunțat în căutare.

În privința unui al patrulea figurant și a altor persoane bănuite de implicare, urmărirea penală continuă, precizează procurorii.

Potrivit Codului penal, pentru infracțiunile de tentativă de contrabandă și trafic de droguri, pedeapsa poate ajunge până la 15 ani de închisoare, notează PCCOCS.