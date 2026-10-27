VIDEO Din 2027 R. Moldova ar putea aduce gaz românesc din Marea Neagră. Principalele declarații de la conferința de presă comună a prim-miniștrilor Niculescu și Tofan

Prim-ministrul României, Luca Niculescu, a susținut marți, 27 octombrie, o conferință de presă comună cu șeful Executivului de la Chișinău, Vasile Tofan. Niculescu se află în prima sa vizită oficială în R. Moldova de când a preluat fotoliul de prim-ministru.

Potrivit lui Tofan, în cadrul discuțiilor care au precedat conferința, cei doi oficiali au abordat mai multe subiecte, printre care accelerarea interconectărilor energetice. Iar din sezonul rece următor, R. Moldova „va putea conta” și pe gaze din Neptun Deep, din Marea Neagră. Potrivit lui, intrarea în exploatare a acestui proiect este planificată, din ultimele informații, pentru vara 2027.

Șeful executivului de la Chișinău a mulțumit României pentru sprijin și prietenie.

„România ne-a fost alături în momentele cele mai dificile, când am avut nevoie de sprijin rapid și concret. Ne-a ajutat să facem față crizelor energetice, să modernizăm școli și grădinițe, să dezvoltăm infrastructura și să aducem servicii mai bune în localitățile noastre”, a subliniat Tofan.

Prim-ministrul R. Moldova a reiterat că războiul din Ucraina nu se limitează la frontierele țării, menționând dronele care au încălcat spațiul aerian al R. Moldova și României. În acest context, Tofan a condamnat recentele atacuri cu drone din Marea Neagră, care au implicat mai multe nave comerciale în apropierea coastei României și Bulgariei.

De cealaltă parte, Niculescu a subliniat că aderarea R. Moldova la UE este o prioritate strategică pentru România.

„Locul R. Moldova, locul Chișinăului este fără nicio îndoială în Uniunea Europeană”, a declarat premierul României.

Oficialul a felicitat R. Moldova pentru rezultatele obținute, care, potrivit lui, sunt „pe deplin meritate”.

„Vă asigur că România va fi mai departe cel mai vocal susținpător al R. Moldova la nivel european în toate formatele. Vom intensifica și furnizarea de expertiză tehnică, inclusiv cu experți români care să continuie să sprijine Chișinăul în toate domeniile de aliniere la legislația comunitară”, a punctat prim-ministrul de peste Prut.

Premierul României, Luca Niculescu, a ajuns marți, 27 octombrie, în prima sa vizită oficială în R. Moldova de când a preluat fotoliul de prim-ministru. Șeful Executivului de peste Prut a fost întâmpinat de către omologul său moldovean, Vasile Tofan.

La ora 16:15 premierul Luca Niculescu va merge în vizită, alături de prim-ministrul Tofan la Staţia Electrică Chișinău / Linia Vulcănești – Chișinău.

Niculescu se va întâlni, la ora 17:00, cu Igor Grosu, preşedintele Parlamentului R. Moldova, iar la 18:00 cu Maia Sandu, președinta R. Moldova, la sediul Președinție. După preluarea mandatului de premier, Luca Niculescu și Vasile Tofan, au avut o discuție telefonică, stabilind ca prima vizită a oficialului român să aibă loc la Chişinău.