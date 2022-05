Procurorii din grupul de lucru care instrumentează dosarul în care fostul președinte al R. Moldova Igor Dodon este cercetat pe patru capete de acuzare fiind bănuit de corupere pasivă, acceptarea finanțării partidului politic de către o organizație criminală, trădare de Patrie și îmbogățire ilicită susțin că au probe suficiente pentru a demonstra că fostul lider al socialiștilor urma să părăsească astăzi teritoriul R. Moldova, iar acesta este unul dintre principalele motive pentru care au solicitat un mandat de arestare pentru 30 de zile pe numele fostului șef de stat.

Magistrații se află în deliberări, iar în scurt timp ar urma să pronunțe decizia asupra mandatului de arest în privința lui Dodon.

Petru Iarmaliuc, unul dintre procurorii anticorupție care gestionează dosarul în care este cercetat Dodon susține că a prezentat judecătorilor probe care „confirmă patru riscuri” în procesul de urmărire penală în cazul în care în privința fostului șef de stat nu va fi emis mandat de arestare.

„Astăzi am susținut demersul privind aplicarea măsurii preventive, arestul preventiv pentru 30 de zile, în privința învinuitului Dodon Igor. Am prezentat acele probe, care în viziunea acuzării, reprezintă temeiuri reale și judiciare, care confirmă cele patru riscuri: riscul eschivării, riscul ingerinței în urmărirea penală în vederea distrugerii probelor, riscul săvârșirii de noi infracțiuni și inclusiv riscul dezordinii publice. aici nu sunt pur și simplu riscuri declarative. Ele au fost prezentate prin mijloace materiale de probe, procese verbale de examinări, documente, de la percheziția domiciliului, automobilului care confirmă că astăzi dumnealui trebuia să plece peste hotarele R. Moldova la ora 9:00. Au fost găsite mijloace bănești în altă valută, a altui stat, în sume… nu vreau să divulg, dar sunt sume mari care indicau caracterul intenționat de a părăsi teritoriul R. Moldova, precum și alte riscuri. După cum cunoașteți, cineva dintre complicii acestuia au încercat să distrugă probe. Am susținut în instanța de judecată demersul. Deja instanța în mod judicios, legal și întemeiat urmează să aprecieze și să se expună asupra acestui demers. Comunicăm despre respectarea principiului prezumției de nevinovăție. Considerăm că la această etapă de urmărire penală este actuală bănuiala și învinuirea adusă pe toate cele patru capete de acuzare a numitului Dodon Igor. Vom depune toată diligența împreună cu întregul grup de urmărire penală pentru a atinge scopul procesului penal, anume de a stabili adevărul judiciar pentru că toți sunt egali în fața legii și nicio persoană nu trebuie să se eschiveze de la răspundere penală în cazul în care aceasta a comis careva fapte contrar legii.

(…) Este un volum foarte mare de lucru. S-au efectuat 15 percheziții. S-a ridicat un volum enorm de documente din care iese necesitate altor acțiuni de urmărire penală. Este un volum foarte fast.

(…) În cadrul efectuării perchezițiilor, când a început percheziția, ulterior dumnealui a comunicat că urmează să plece peste hotarele R. Moldova. Ținând cont de complexitatea cazului, ținând cont că dumnealui este vizat și în altă cauză penală, având în vedere riscurile care deja se produseseră când un complice de-al său a încercat să distrugă probe, s-a recurs la reținere și ulterior astăzi am reiterat probele pentru măsura preventivă”, a declarat Petru Iarmaliuc.