Procurora demisionară, Victoria Furtună, s-a răzgândit. Nu mai vrea să fie verificate constatările SIS care i-ar fi îngrădit accesul la secret de stat

„De curând am aflat că, reprezint o amenințare la adresa securității naționale a Moldovei. Aceasta nu a fost o calomnie goală din partea politicienilor care se aruncă cu slogane pe care nici ei însuși nu înțeleg ce spun. Aceasta învinuire, a fost poziția oficială a Serviciului de Informare și Securitate a R. Moldova. Nu sunt acuzata de spionaj, omor sau orice alte acțiuni criminale. Am fost declarată „o amenințare la adresa securității naționale” doar pentru a-mi limita accesul la dosarul inițiat de către mine la 11.01.2024, în care am început investigație aferent acțiunilor ilegale ale unui grup de persoane, care fac dezmăț în sistemul judecătoresc al R. Moldova”, spune acuzatoarea de stat.