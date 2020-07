Președintele interimar al CSM spune că Viorica Puica merită promovată la CSM, iar Asociația Judecătorilor se alătură apelului ONG-urilor și o susține pe magistrată

Președintele interimar al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Anatol Pahopol, afirmă că nu există obstacole pentru ca Viorica Puica să fie numită judecătoare la Curtea Supremă de Justiție (CSJ). Totodată, într-o declarație, Asociația Judecătorilor din Republica Moldova (AJM) menționează că se alătură apelului public lansat de organizațiile societății civile în susținerea Vioricăi Puica.

„Candidatura a fost studiată amănunțit, nu știu de ce Parlamentul nu o promovează. Ca președinte interimar al CSM, poziția mea nu poate fi diferită de hotărârea pe care am emis-o, consider că dânsa merită să fie promovată, fiindcă are o experiență imensă. E integră, independentă, reproșuri sau obiecții în adresa ei nu am auzit. Candidatura e foarte bună”, a precizat Pahopol pentru ZdG.